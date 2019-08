La Academia de Cine repasa su grave error Que la ciudad del festival de cine español más importante del país sea sede de los Goya es de justicia, hecho que tuvo que suceder en la edición de 2018 como un gesto de la Academia que no existió.-El localismo cateto de algún que otro articulista sevillano al hablar de Málaga.-Antonio Banderas no sólo es el máximo favorito para el Goya a mejor actor 2019, sino también para el Oscar.-Enfermera Concepción Rivas, una pionera que se jubila. 'Horizontes cercanos' de SUR, 3 de febrero de 2019. / SUR PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 4 agosto 2019, 09:34

Resulta algo chocante que la ciudad (Málaga) donde más se cuida y se hace por el cine español con su ya consolidado y prestigioso festival de cine según cuentan, comentan, dicen y repiten los profesionales del sector, no haya sido elegida por la Academia de Cine patrio para ser la sede de los Goya una vez que han salido de Madrid, fiesta que se desarrolló anoche en Sevilla (...)». Así comenzaban los Horizontes Cercanos publicados en SUR el día 3 de febrero de 2019... Una queja totalmente acertada y un desliz impresentable de la Academia del Cine Español, que sin lugar a dudas debió ofrecer a Málaga antes que a ninguna otra ciudad española la posibilidad de acoger los primeros Premios Goya que se hacían fuera del 'circuito oficial Madrid-Barcelona'. Además no era cuestión de 'regalar nada', porque lo mismo le costó a Sevilla el año pasado que este año próximo a Málaga, sino por un detalle, por un 'agradecer' que se dice. Curioso que para hacer la información que apareció en SUR el 3 de febrero de 2019, estos Horizontes contactaron con algunos de los mismos protagonistas que estos días han dicho que es una gloria y una bendición que los Goya vengan a Málaga, los mismos que en aquel entonces reaccionaron diciendo poco más o menos que por qué y para qué los Goya en Málaga... La vida da muchas vueltas, y nada es como parece, sino todo lo contrario. La Academia tuvo que ofrecerle a Málaga los Goya el año pasado, que para eso el Festival de Cine en Español ayuda y no poco a los que componen esa institución, con dinero de todos los malagueños por cierto. En la vida no hay que parecerlo, sino serlo. Lo mismo que no se puede entender cómo desde sectores sumamente casposos y catetos de Sevilla estén molestos porque ahora vengan estos premios al Martín Carpena. Un delirante artículo publicado en un periódico de la capital hispalense, de los que te producen una profunda pena cuando terminas de leerlo, titulado 'Todos a Málaga' decía cosas como ésta: «El problema de la Junta va a ser similar al de Carlos III, el repoblador. Málaga se tiene que estar quedando despoblada de la gente que se ha venido a vivir a Sevilla con el Gobierno del cambio»... Con la muestra de tanta estrechez de miras y de mentes ya está dicho todo. Me imagino cómo se tiene que estar rascando... Y todo porque los Goya vienen a Málaga en el 'año II', cuando en realidad debió ser en el año I. Pues eso, que así, con esta forma de pensar y de obrar, Andalucía se quedará atrás, porque los hay que lo único que ven es calle Sierpes y el Guadalquivir. Es verdad que son pocos, pero tan catetos y tan cerrados que no veas la lata que dan. Y eso que tienen un alcalde que predica todo lo contrario, como Juan Espadas, que junto a De la Torre han realizado un acercamiento entre las dos ciudades que sólo traía beneficios para todos, pero claro, mientras haya molleras como la mencionada...

Serán unos Goya muy malagueños. Porque nadie duda de que el premio al mejor actor será para Antonio Banderas. Su actuación en 'Dolor y gloria', la aclamada película de Almodóvar, no sólo le ha valido la Palma de Oro en Cannes, sino que le dará también su segundo Goya (el primer fue a su trayectoria profesional hace tres años), sino que le valdrá ser nominado para el Oscar al mejor actor, premio que merece sin duda y para el que es gran favorito en su próxima edición, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen en Hollywood, que es donde valen los comentarios y en revistas y canales especializados: «Cannes impulsa a Banderas al Oscar», segura 'Filmand', o como afirma en un artículo al respecto la prestigiosa revista 'Fotogramas', «¿Será Antonio Banderas el siguiente intérprete español en ganar un Oscar? Aún es pronto para saberlo pero los astros se van juntando y el premio a mejor actor en Cannes por su impresionante papel de Salvador Mallo en 'Dolor y gloria' no hace sino allanar el camino hacia, al menos, una más que posible nominación». Por cierto, tras batir récords de taquilla en medio mundo, 'Dolor y gloria' se estrenará en Estados Unidos el día 4 de octubre, fecha elegida por Sony para ello, curiosamente la época «más apropiada» para que aparezcan en las carteleras de aquel país las película que optarán a los premios más importantes de la cinematografía mundial. Goya de Honor, Antonio Banderas. Goya al mejor actor, 2018, Antonio de la Torre; Goya mejor actriz revelación 2018, Adelfa Calvo; previsible Goya mejor actor 2019, Antonio Banderas. Desde luego Málaga brilla con luz propia en el panorama del cine español, y encima con su festival... Más de uno tiene que estar pasando 'mu malos ratos'.

Tras 45 años como profesional de enfermería en la sanidad pública, Concepción Rivas se jubila. La que fuera pionera en Málaga al poner en marcha la Consulta de Estomaterapia del Clínico dice adiós a una brillantísima carrera profesional, y serán muchísimos los pacientes que la echarán de menos, lo mismo que son miles de malagueños los que le están agradecidos por su trabajo, que nunca mantuvo horarios prefijados ni siquiera un solo campo profesional, porque lo mismo hizo de enfermera que de consejera o de psicóloga o de amiga de sus pacientes, que encontraron en ella su confidente en un tema delicado y difícil a la vez.

Porque la Consulta de Estomaterapia es ni más ni menos donde se cuida y enseña a aquellos pacientes que tras una cirugía (generalmente de graves afecciones, como el tumor de colon) hacen sus necesidades básicas en una bolsa que está adherida a su cuerpo. Ella ha logrado que esa realidad que suena (y es) desagradable sea asumida con la mayor normalidad posible por cientos de pacientes que encontraron en Concha Rivas mucho más que una profesional de enfermería.

Hija, hermana, cuñada y tía de grandes y conocidos cirujanos malagueños, Concha Rivas Marín es un ejemplo en el que se deben mirar los nuevos profesionales de la Enfermería malagueña, y el próximo mes de octubre recibirá un más que merecido homenaje al que seguro asistirá muchísima gente.

Y un tema para pensar: ¿Es justo que la sanidad pública pierda a profesionales del caché de Concha Rivas porque les llega la edad de jubilación? Ya dijo algo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Foro SUR. Que ella o su hermano, José Rivas, estén fuera de la sanidad pública con 65 años de edad (y en plenitud física y mental) es una verdadera aberración. Sin duda.

Los Ortigosa. El dúo malagueño va camino de convertirse en referencia de la música española. Lolo y Emilio Ortigosa, hermanos que llevan toda una vida en el mundo artístico (desde 1993 cuando formaban parte del coro infantil Los Romeros de la Blanca Paloma) han conseguido un gran éxito con la grabación discográfica realizada en la Cueva del Tesoro, CD que presentaron hace unos días en Rincón, ciudad en la que nacieron, junto al alcalde de aquella ciudad, Francisco Salado. La grabación, que se realizó en la referida cueva en directo el pasado 1 de marzo, ha impactado a diversas productores internacionales, que han contactado con los malagueños, que siguen con los pies muy en el suelo, trabajando día a día, como dicen. Tienen un verano cargado de galas, y en la Feria de Málaga los podremos ver en directo en la plaza de la Constitución los días 17 y 23 de este mes, aunque ellos tienen una pequeña 'espinita' que esperan sacarse pronto: actuar en el Auditorio, algo para lo que sin duda han hecho méritos más que suficientes.

Buen final hoy, que estamos a 'tiro de feria', en este agosto en el que tanta gente se reúne en nuestra ciudad. Incluso algún articulista cateto sevillano. Aquí los recibimos a todos. Disfruten de la vida.