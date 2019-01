El abominable hombre de las redes A cada uno lo suyo En las redes sociales, las buenas formas y la libertad de expresión pueden y deben convivir PEDRO MORENO BRENES Domingo, 6 enero 2019, 09:36

No soy persona con mal concepto de las redes sociales, al contrario, entiendo que en dosis moderadas son un instrumento privilegiado para difundir lo que uno piensa, permitiendo crear, mantener y ampliar contactos con personas con las que, dadas las distancias físicas, sería casi imposible saber de su existencia. En algunos casos es un lujo disfrutar de esas relaciones con gente de gran calidad humana por lo que dicen y como lo dicen. Lo malo es que desde tiempo inmemorial la especie humana ha contado en su escalafón con unos personajes que no tienen fronteras en su afán de dejar claro con sus palabras lo que un piadoso silencio hubiera disimulado: su mala educación. Los bocazas son caballeros (o damas) que tienen las formas histriónicas y agresivas como lenguaje universal y el monopolio de la razón como religión; cualquier idea de ponderación, matización, o de explicación complementaria les da urticaria. Y no se pongan por medio intentando argumentar; cuestionar el minuto de gloria del bocazas puede provocar insultos del más variado tenor de su parte y de la parroquia de 'adictos' que todo bocazas que se precie comanda.

Ahora comprenderán ustedes el título de la columna. El bocazas necesita su espacio vital y en su vocación de difundir su vulgaridad y mal estilo, ha encontrado en las redes sociales (WhatsApp, Instagram, Twitter o Facebook) lo mismo que el fuego con la gasolina: un chollo. Ahora al castizo 'así se dice, con dos cojones' como premio a la chorrada, se une la alocada búsqueda del 'me gusta' como muestra de adhesión al exabrupto a golpe de teclado. Sobran ejemplos del modus operandi del garrulo electrónico. Es muy habitual que personas que no conocen nada de la trayectoria del afectado lo destripe porque en una crítica o en una alabanza no están incluidos sus particulares fobias y filias: «Claro, usted nunca apoya/o se mete con..», y a continuación caen chuzos de punta con el más variado elenco de descalificaciones que el castellano admite. Ante la opinión propia en tu perfil de la red, el disparate lleva a veces al punto de clamar que nadie tiene que decirle lo que tienen que hacer (ni que uno se hubiera metido en el salón de su casa a darle órdenes). La educación brilla por su ausencia en estos personajes, espoleados por una sensación de impunidad generalizada, siendo de traca algunas respuestas cuando el afectado les recrimina sus groserías: «No quería ofenderle», eso sí, lo dicen después de despellejarlo sin piedad. Para colmo, cuando el injuriado suprime los insultos en su perfil personal, algunos de estos 'perlas' apelan sin sonrojo alguno a la 'libertad de expresión' pidiendo que se mantenga la afrenta, para mayor escarnio, en 'casa propia'.

En la vida real y en las redes sociales, las buenas formas y la libertad de conciencia y de expresión pueden y deben convivir para logran una sociedad plural y democrática, sin esconder los conflictos, pero tampoco convirtiendo cada posicionamiento personal o colectivo en un garrotazo inmisericorde a la dignidad del prójimo. Mientras se civilizan, a ver si inventan algún programa informático contra el 'abominable hombre de las redes'.