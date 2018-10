EL 'ABDOMINEITOR' DEL 2D

Uno no termina de acostumbrarse a la mercadotecnia aplicada a la política, a pesar de haber vivido ya unas cuantas elecciones. Creo que las primeras fueron en 1995, aquellas municipales denominadas la batalla de Málaga porque participaban tres primeros espadas: Celia Villalobos, Eduardo Martín Toval y Antonio Romero. Entonces ya se prometía el Guadalmedina.

Y la cosa ha ido a peor. Los políticos están convirtiendo la política en una especie de mercadillo de baratijas, en una teletienda en la que uno es capaz, si se descuida, de comprar un fantástico rallador de calabacines aunque no le guste el calabacín, o un pelador plus 'innovation' capaz de pelar veinte dientes de ajo en un minuto, aunque luego no sepas qué hacer con veinte dientes de ajos pelados por el pelador plus 'innovation'. O un juego de cuchillos que corta como mantequilla una lata de cerveza, como si la lata fuese, como la morcilla, un ingrediente más para la fabada. De locos.

Es decepcionante cómo ahora, a pocos días de las autonómicas, a la Junta de Andalucía le entra mucha prisa con el metro al Civil, con el auditorio o con el hospital. Esta vez tiene razón el alcalde cuando defiende que ahora, a poco más de un mes para las elecciones, no es momento de convocar reuniones o hacer licitaciones, o hacer como que hay reuniones y hacer como que hay licitaciones.

Es decepcionante, sí, ver cómo el PSOE se quejaba hace seis meses de que el proyecto del tren litoral que prometía por enésima vez el Gobierno Central del PP era muy pobre y reclamaba un tren de altas prestaciones para la Costa del Sol, desde Estepona a Nerja. Y tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el PSOE se olvidó de las altas prestaciones, de Estepona, de Nerja y hasta del tren litoral. Y así todo. Y así el PSOE y también el PP cuando están en la Moncloa.

Es tan larga la lista de incumplimientos con Málaga que las promesas ya suenan huecas. Lo peor es que la táctica parece funcionarles a unos y otros. Y en especial al PSOE en Andalucía (el único partido que ha gobernado en la región). Porque, que se sepa, el nuevo hospital lleva décadas de retraso y Málaga está a la cola en las ratios andaluzas de médicos y camas; las obras del metro a la Alameda se han eternizado y estuvieron paradas más de tres años en la zona de El Corte Inglés; el Auditorio, en el cajón del olvido; la depuración de aguas es un desastre en toda la provincia; la Catedral de Málaga tiene goteras y sin planes para la cubierta; el déficit de carriles bicis es kilométrico, y las obras del Guadalmedina... las obras del Guadalmedina ni se sabe ni contesta.

Así que, menos promesas y más realidades. O como diría el castizo, más jamón y menos pan. Proyectos concretos, con fechas, inversiones y compromisos personales. De lo contrario será inevitable que la desconfianza aumente tanto como el descrédito hasta confundir definitivamente los cargos públicos con los charlatanes que nos hipnotizan la madrugada con el último modelo de 'abdomineitor' para lograr un vientre plano.