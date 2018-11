Resulta que el humorista y presentador de televisión (de La Sexta) Dani Mateo ha cerrado su cuenta porque «está abatido» ante la reacción de las masas irredentas ante su mofa de la bandera de España en un absurdo sketch en el que utilizaba la enseña nacional para sonarse los mocos. Está abatido el señorito, claro, y no piensa en lo abatido que tienen que estar los hombres y mujeres cuyos esposos y esposas hayan perdido su vida por defender ese 'trapo', la bandera nacional. Dice que está abatido, pero en realidad abatidos de verdad estamos todos los que vemos esta sinrazón de país, que se va por el desagüe sin solución a simple vista. Abatidos estamos los que creemos en los símbolos, los que respetamos nuestras normas de convivencia, los que nos escudamos en la Constitucióm como garantía de las libertades por las que lucharon muchos, no é, que no tiene edad para haberlo hecho. Así estamos, abatidos, por la torpeza de un Gobierno que nos tiene a todos abatidos, incluido a grandes líderes del PSOE, que asisten asombrosamente abatidos cómo su líder, Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno de Europa con menor apoyo parlamentario, se entrega a la vorágine de los secesionistas catalanes, que se han rebelado contra España, contra el orden constitucional y contra las reglas del juego democrático. Pero Sánchez, abatido el día que no puede coger el helicóptero, no piensa en nadie nada más que en él, y Dios mío en la que nos está metiendo. Conste que no tiene la culpa sólo él. Hubo actitudes del PP (con errores personales que la historia se encargará de poner en el debe de más de uno) que le pusieron en bandeja llegar al poder, a un poder en el que está dispuesto a mantenerse aunque tenga que romper España, aunque tenga que dar órdenes a la Abogacía del Estado para que suavicen los delitos de los secesionistas, aunque sus propios compañeros se echen las manos a la cabeza asombrados de cómo se ha entregado a los brazos de los irredentos Torrá, Puigdemont, Pablo Iglesias, Rufián y compañía.

Abatido, por favor, dice Dani Mateo que está... Y ahora saldrán los de siempre explicando eso de la libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión, por mucho que Pedro Sánchez, irresponsablemente, esté facilitando que se suprima como delito que se mofe uno de la bandera, de España, del Rey o de la instituciones del estado... Pero aquí hemos perdido la sensatez y la cabeza, y nos vamos a quedar anclados en una recuperación económica que se está parando en seco, y entonces, cuando entremos en la crisis, llegarán los extremistas, que es lo que están buscando los antisistema... Pero Dani Mateo está abatido, pobrecito... Abatidos los que aún no salimos del asombro de que una televisión, a la que tanto ayudó un personaje del anterior Gobierno en detrimento de otras cadenas... abatida está la familia de todo aquel que murió defendiendo la bandera, como los soldados que han perdido la vida en misiones de paz en los últimos años, o los guardias civiles, o los policías, o los políticos asesinados por ETA, no quien le faltó al respeto a la bandera de España sonándose sus mocos...