Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Ábalos lo mancha todo

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La decisión del juez Leopoldo Puente de mantener en libertad a José Luis Ábalos puede dar un leve respiro al exministro de Transportes y al ... Gobierno de Pedro Sánchez, pero la solidez de los indicios de delito que pesan sobre él le mantiene a las puertas de Soto del Real. Aunque haya esquivado la cárcel, el magistrado del Supremo se confiesa sorprendido por la situación parlamentaria de Ábalos: conserva su escaño en el Grupo Mixto después de su expulsión del PSOE, a pesar de la gravedad de las imputaciones. El manejo de grandes cantidades de dinero opaco, las grotescamente llamadas «chistorras» en sus conversaciones con Koldo García, agrava las sospechas de que se haya podido lucrar con mordidas a cambio de contratos públicos, además de cuestionar el control contable de Ferraz. El presidente se puede escudar en haberle apartado de las filas socialistas y defender la «decencia» de las siglas. Pero Ábalos lo mancha todo: el discurso feminista, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno. Cuanto más avanza la UCO y se conoce la profundidad de los tejemanejes, más sonrojante como mínimo resulta que Sánchez delegara su confianza en él y en Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  7. 7 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ábalos lo mancha todo