1,82 km

Imagino un mar detrás de cada calle

VIOLETA NIEBLA

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Siempre que voy con la moto y avanzo junto a un autobús me gusta posar la mano sobre su lomo como el buceador que acaricia ... a una ballena. No puedo evitar pensar que los autobuses son ballenas: esos silbidos que hacen de cuando en cuando como expulsando agua en la superficie. Como vivo bastante lejos del mar, según Google maps desde la puerta de mi portal hasta la línea de costa más cercana que sería el borde del agua de El Palmeral de las Sorpresas, hay exactamente 1,82 km. De pequeña viví durante unos años justo enfrente, subía las persianas y veía la línea perfecta azul. Ahora hay días que cuando sopla poniente escucho la llegada de los barcos porque el sonido viaja mejor a favor del viento y el aire empuja las bocinas hasta mi terraza. Esas tardes la brisa viene fresca y el cielo nítido, como el sonido.

Espacios grises

