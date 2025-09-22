Siempre que voy con la moto y avanzo junto a un autobús me gusta posar la mano sobre su lomo como el buceador que acaricia ... a una ballena. No puedo evitar pensar que los autobuses son ballenas: esos silbidos que hacen de cuando en cuando como expulsando agua en la superficie. Como vivo bastante lejos del mar, según Google maps desde la puerta de mi portal hasta la línea de costa más cercana que sería el borde del agua de El Palmeral de las Sorpresas, hay exactamente 1,82 km. De pequeña viví durante unos años justo enfrente, subía las persianas y veía la línea perfecta azul. Ahora hay días que cuando sopla poniente escucho la llegada de los barcos porque el sonido viaja mejor a favor del viento y el aire empuja las bocinas hasta mi terraza. Esas tardes la brisa viene fresca y el cielo nítido, como el sonido.

Desde que vivo en la zona norte de la ciudad, y hay que coger un vehículo para ir a la playa, la imaginación se ha desatado. Una vez escribí en un verso: imagino un mar detrás de cada calle. Y ahora lo llevo un poco más lejos: pienso que la ciudad es un mar disfrazado. Que cada calle es una corriente (como esas de agua fría o caliente cuando avanzas nadando hasta la boya); cada semáforo un faro que avisa, cada peatón un pez suelto que trata de no ser engullido por otro más grande. El tráfico imita a la marea: sube por la mañana, baja al mediodía, vuelve a crecer por la tarde. Las motos nos creemos tiburones, los autobuses avanzan con la calma de las ballenas, los coches se dispersan como bancos de peces que huyen y frenan al mismo tiempo.

A veces echo de menos vivir más cerca, pero basta con cerrar los ojos en mi terraza e imaginar que el ruido del tráfico es ese sonido que no cesa. Las gaviotas sí que llegan hasta aquí. Se posan en los edificios colindantes, me miran y me sobrevuelan. A falta de mar, tengo esta fauna aérea.

Si algún día vuelvo a vivir frente a la orilla sé que no me sorprenderá el ruido de las olas. Ya lo entreno cada día, pensando que los coches que pasan por mi calle son el ruido de la espuma en el rebalaje y acariciando ballenas azules cubiertas de publicidad que avanzan lentamente por las avenidas. Quizá porque prefiero el delirio de imaginarlo que aceptar la certeza: que a 1,82 km del mar, lo más parecido a una ciudad marítima es un atasco en Valle Inclán.