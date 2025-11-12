El pleno aprueba definitivamente el presupuesto municipal de Estepona para 2026 por 132 millones de euros

El pleno de noviembre del Ayuntamiento de Estepona ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal para 2026 que asciende a 132 millones de euros, ... con los votos favorables del Partido Popular y del concejal no adscrito Antonio Benítez y el rechazo del PSOE y Vox.

Ana Vilaseca, concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, ha afirmado que «el equipo de Gobierno defendemos que las cuentas para 2026 son equilibradas, serias y honestas y permitirán generar superávit y mantener la estabilidad financiera del municipio».

Desde el PSOE, Emma Molina ha lamentado que se vuelvan a rechazar sus alegaciones, argumentando que «las propuestas socialistas recogen las principales demandas vecinales, especialmente en materia de vivienda y servicios». «El problema no es el dinero ni el suelo, sino la falta de voluntad política. Prefieren seguir haciendo infraestructuras grandiosas que no solucionan los problemas reales de Estepona como los 4 millones de euros destinados al nuevo velódromo o los 600.000 euros a la senda fluvial del río Guadalmina. Estepona no merece una política de escaparate», ha afirmado Molina.

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Aguilar, ha afirmado que el presupuesto «cumple con la legalidad, pero no con las necesidades de Estepona». El 50% del presupuesto está destinado a las obras del alcalde» y ha denunciado denunció la «ineficacia y soberbia» de la concejala Ana Vilaseca, a la par que ha criticado la falta de ayudas las asociaciones de autoayuda de Estepona, poniendo el ejemplo de la Asociación de Fibromialgia que «se va de su local por falta de ayuda y a usted lo único que se le ocurre es darle el local a la Cruz Roja».

Aguilar ha reclamado igualmente soluciones al problema de la vivienda afirmando que «los esteponeros se marchan porque no pueden pagar una casa». Y ha concluido recordando que el secretario cifra en 15 millones de euros el incumplimiento de la regla de gasto y ha advertido de que «la ciudad de Estepona pierde un año más por un presupuesto que no atiende los problemas reales del municipio».

En el turno de réplica, Ana Vilaseca ha agradecido las aportaciones del PSOE y les ha invitado «a incluirlas en su programa electoral», asegurando que «el presupuesto refleja el programa con el que el PP ganamos las elecciones por mayoría absoluta».

Quiñones, hijo adoptivo

El pleno además ha aprobado por unanimidad el nombramiento del escultor Juan Manuel Quiñones como Hijo Adoptivo de la ciudad, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su estrecha vinculación con el municipio, destacando la proyección internacional de este artista nacido en Vejer de la Frontera, pero criado y formado en Estepona, donde ha desarrollado buena parte de su vida personal y profesional.

Su obra, expuesta en galerías y ferias de arte de Estados Unidos, Europa y China, y que hasta el 14 de diciembre se puede ver una parte de ella en el Centro Cultural Mirador del Carmen de Estepona en la muestra 'Origen', ha sido elogiada por críticos que la definen como «una arqueología sensible de una época y un territorio».

El reconocimiento se formalizará el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución. Desde el PSOE han mostrado su apoyo al nombramiento, aunque han pedido que en el futuro «también se reconozca a más mujeres como hijas adoptivas». Vox, que también ha apoyado la propuesta, ha reprochado al equipo de Gobierno que no pasen estas propuestas por Junta de Portavoces «que por cierto lleva sin convocarse los 30 meses de legislatura».

Por último, indicar que al pleno han asistido varias integrantes de la Plataforma por la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona, a las que el alcalde ha invitado a hablar con él al acabar el plenario, para posteriormente instarles a pedir cita para mantener una reunión en los próximos días.