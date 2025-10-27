Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

Vox ha dejado este lunes en el aire su hipotético apoyo a una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez que cuente con el ... apoyo de Junts. «Cuando alguien presente esa moción de censura haremos pública nuestra posición», ha asegurado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. De esta forma, Vox no cierra la puerta a esta iniciativa parlamentaria si tiene un fin instrumental, es decir, que se marque como objetivo sacar del Gobierno a Sánchez, pero reitera sus condiciones para un voto favorable: que sea para convocar elecciones inmediatamente y que no haya cesiones al separatismo.

Como punto de partida, la formación de Santiago Abascal rechaza cualquier tipo de diálogo con Junts. «Poco nos importa la posición de Puigdemont y no nos vamos a dedicar a ello. Solo queremos que se entregue, que pase a disposición judicial y que vaya a la cárcel por golpista», ha señalado Fúster. Otra cosa es que el PP presente esa moción de censura que tenga como objetivo la convocatoria electoral.

«El día que la presente el PP, que es el único que puede hacerlo porque se necesitan 35 diputados, diremos qué pensamos», ha reiterado el portavoz de Vox, que ha señalado que el objetivo de su formación es «desalojar» al presidente del Gobierno. «Pero recuerdo que nosotros hemos presentado dos mociones contra Sánchez y en una votaron en contra y en otra se abstuvieron», ha subrayado.

El partido de Abascal considera que el debate sobre una moción de censura ahora «es la táctica de siempre del separatismo porque les va fatal en Cataluña» y otra formación, en referencia a Aliança Catalana, «les está comiendo la tostada», y por eso se niegan a alimentar la discusión a la espera de algún posible movimiento del PP porque «con separatistas, no».

Mientras tanto, en Extremadura, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, decidirá este martes si anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Vox ha reprochado al Gobierno autonómico que no les haya convocado a una reunión para tratar de conseguir su apoyo. Además, ha adelantado que ve más probable que sean «los socialistas los que acaben salvando a Guardiola» y han explicado que votarán en contra de la enmienda a la totalidad del PSOE sobre los presupuestos.

Fúster también ha anunciado que en la comparecencia de este jueves de Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' del Senado interrogará al «número uno de la trama», como ha llamado al presidente, «sobre la financiación irregular del PSOE, sobre las actividades de su mujer y sobre la relación de su Gobierno con el régimen narcoterrorista de Venezuela vía Zapatero».

Finalmente, el partido de Abascal ha adelantado que sus servicios jurídicos van a acudir al juzgado de guardia para solicitar que se registre la sede federal del PSOE en Ferraz y también los domicilios de los cargos del partido que hayan tenido acceso a las cuentas de la organización para evitar que destruyan pruebas.

Además, los voxistas han informado que Ángel Pelayo Gordillo Moreno, diputado en la Asamblea de Extremadura y senador, será quien se encague de confrontar con Pedro Sánchez en la Cámara Alta.