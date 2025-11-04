Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Ortega Smith. EP

Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Fundador del partido pero ahora alejado de Santiago Abascal, será sustituido por Carlos Hernández Quero

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:24

Vox ha apartado este lunes de la portavocía adjunta del Congreso a Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido que, sin embargo, ahora ... está distanciado de la dirección nacional. Ortega Smith, que continuará con su cargo de portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, ha nombrado en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en el Congreso.

