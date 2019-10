El 'violador del ascensor' confiesa que agredió a dos jóvenes tras salir de prisión en 2013 R. C. MADRID. Viernes, 4 octubre 2019, 00:05

Pedro Luis Gallego, conocido como el 'violador del ascensor', confesó ayer que agredió sexualmente a dos jóvenes en Madrid y Segovia e intentó abusar de otras dos entre diciembre de 2016 y abril de 2017. Unos hechos que se produjeron tres años después de abandonar la cárcel -en la que cumplía condena hasta 2022- tras la derogación de la doctrina Parot.

«Me considero culpable», afirmó de forma rotunda tras ser preguntado por el tribunal sobre los hechos relatados en los escritos de acusación. Después pidió perdón. «Le hablo con el corazón en la mano, sabiendo que me voy a morir en la cárcel», espetó con semblante sereno, e insistió en su arrepentimimiento: «Estoy arrepentido incluso de haber nacido».

Antes de concluir su declaración, Gallego manifestó que padece un problema psicológico del que no se ha sido tratado y pidió ayuda. «Que me entiendan a mí también porque yo me considero una víctima de mí mismo».

Gallego ya fue condenado en su momento a 273 años de cárcel por el asesinato de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19, en Burgos, además de otras dieciocho agresiones sexuales. El pasado mes de julio intentó suicidarse en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), en la que se encuentra recluido.