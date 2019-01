Villarejo amenaza a Pedro Sánchez con airear los trapos sucios del CNI Sánchez revisa sus notas en el Congreso durante la última sesión de control al Ejecutivo. :: J. LIZÓN / EFE Acusa a los servicios secretos de tener un archivo con un millón de fichas sobre los «vicios» de los más altos responsables del Estado MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Jueves, 10 enero 2019, 00:05

Nuevo órdago de José Manuel Villarejo. Esta vez directamente al Estado. El excomisario ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno en la que amenaza con airear los trapos sucios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que culpa de su encarcelamiento tras una «persecución radical» del director de los servicios secretos, Félix Sanz Roldán, archienemigo del expolicía.

Villarejo, en su misiva remitida a Pedro Sánchez desde la prisión madrileña de Estremera, no llega a exigir su excarcelación a cambio de su silencio, pero advierte al jefe del Ejecutivo de que para defenderse no tendrá «más remedio de forma inminente» que tirar de la manta y contar toda la «verdad» sobre el CNI. Sus acusaciones contra los servicios secretos y contra sus máximos responsables son muy graves.

El excomisario afirma que el CNI «ha amenazado» a jueces de la Audiencia Nacional con revelar «datos de su intimidad» si continuaban sus investigaciones sobre asuntos de 'La Casa'; que el propio Sanz Roldán que, según Villarejo, controla la Fiscalía Anticorrupción, ha «trabajado en contra de los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela»; o que los servicios secretos están detrás de «la filtración de datos contra nuestros monarcas».

Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 acusado, entre otros delitos, de organización criminal, extorsión, blanqueo y cohecho, asegura que el CNI también se ha dedicado en los últimos años a «proteger» a «magnates mediáticos independentistas» o a tapar «cuestiones trascendentes como los movimientos bancarios en el extranjero de determinados políticos separatistas».

'Archivo Jano'

Pero el excomisario va todavía más allá en su «paso firme» hasta «destapar la verdad», y acusa al CNI de haber elaborado un archivo, conocido como Jano o CIC (Control Integral Central) que «en su día llegó a contener casi un millón de fichas individuales con datos personales y privados de vicios y virtudes de las personalidades más relevantes de España». Una base, afirma, con los «datos más sórdidos y oscuros de aquellos cuyas decisiones en un momento determinado pueda convenir que se adapten a los intereses de quienes las poseen». Esa base de datos, explica, incluye un subarchivo denominado 'Control de Togas', que afecta de «forma directa al mundo judicial».

Villarejo ha asegurado, no en esta carta pero sí en anteriores ocasiones, que ese 'archivo Jano' del CNI le fue entregado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein por el rey Juan Carlos para que se protegiera en el caso de que el monarca falleciera.Según relata en su misiva a Sánchez, Villarejo culpa a la fracasada operación para recuperar esa información de todos sus males. Reconoce que no «culminó» esa misión que le encomendó el CNI para hacerse con «esos documentos que, según se me comunicó, afectaban gravemente a la seguridad del Estado».

El exmando de la Policía afirma que al principio consiguió ganarse la confianza de la amiga íntima del Rey, pero al no poder concluir con éxito el trabajo, el director del CNI, al «sentirse traicionado», desató hace tres años contra él y su familia un «infierno» y una «persecución radical» que desembocó en su encarcelamiento hace 14 meses. «No puedo hacerme responsable del riesgo que se está ocasionando y se va a ocasionar a la estabilidad de las más altas instituciones de España con la construcción de una suerte de causa general contra mí», avisa a Pedro Sánchez.