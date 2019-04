Una víctima de 'El Chicle': «Si cierra el maletero, no salgo más»

El autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle' y condenado con anterioridad por delitos de narcotráfico, negó ayer que hubiese intentado secuestrar a una joven en Boiro (A Coruña) la noche del 25 de diciembre de 2017 y sostuvo que únicamente intentó robarle el móvil. 'El Chicle' está acusado por el intento de rapto y agresión sexual de la chica, unos hechos que desembocaron en su detención y posterior resolución de la desaparición de la joven madrileña. 'El Chicle' aseguró ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que se dirigía a su coche andando cuando se encontró con la joven. «Como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo eso; no me quiso dar el móvil, forcejeamos y no recuerdo nada más», alegó el asesino de Diana Quer.

Su versión contrasta con la de la víctima. La joven, que testificó tras un biombo para proteger su identidad, rememoró la noche en la que, dijo, el acusado intentó en un primer momento robarle el teléfono móvil pero, siempre según su versión, tras la negativa intentó meterla en el maletero de su coche. También afirmó que 'El Chicle' se acercó a ella de forma brusca y con un utensilio que parecía «un cuchillo». «En todo momento lo que sujetaba era el móvil, porque era la única forma de salvarme, para poder llamar a la Policía o lo que fuese», declaró la víctima antes de señalar que trató de meterla en el coche, aunque no pudo cerrar la puerta del maletero porque tuvo en todo momento las piernas colgando por fuera. «Me dije: intenta salir de aquí, porque como cierre no sales más», señaló.

La joven, a petición de la representante del Ministerio Fiscal, miró a 'El Chicle' y confirmó que es la persona que la agredió: «Sí que es él». Aseguró además que aquella jornada la ha marcado con secuelas que perduran hasta hoy.