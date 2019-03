«El veto de Ciudadanos al PSOE demuestra inmadurez intelectual» El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, en la sede del Ministerio. :: Óscar chamorro Asegura que él no excluye del pacto de gobierno «a ningún ciudadano», siempre que respete «el marco de la Constitución y la ley» Fernando Grande Marlaska Ministro del Interior LORENA GIL MADRID. Domingo, 31 marzo 2019, 00:32

Fernando Grande Marlaska (Bilbao, 1962) llega puntual a la entrevista en la sede del ministerio. Es miércoles. Acaba de acudir al acto de presentación de la propuesta electoral del PSOE junto al presidente Sánchez y el resto de su gabinete. Cabeza de lista por Cádiz, ejerce de ministro, de candidato y de magistrado. Tiene muy claro que el mensaje hasta el 28-A debe ser 'programa-programa' y, al contrario que otras formaciones, es reticente a hablar de pactos hasta después de las elecciones. Asegura que él «no excluye a ningún ciudadano español». Ahora bien, pone como línea roja la Constitución y la ley.

-Será su primera campaña. ¿Preparado para ir de mitin en mitin?

-Soy bastante ignorante al respecto. Pero veo que las campañas ahora son más de interactuar con la gente y no tanto de mitin. Lo afronto con mucha ilusión. Tras nueve meses de intenso trabajo, me ha parecido algo natural poder seguir formando parte de este proyecto. Me comprometí y sigo comprometido.

LAS FRASES«Quieren llegar al poder cueste lo que cueste. Ya no es ni siquiera posverdad, es una falsedad absoluta» «Debemos evolucionar, pero siempre en el marco de la Constitución, la ley y la unidad de España»

-Candidato por Cádiz, ¿por qué no por Vizcaya o por Madrid?

-En Vizcaya está el PSE y quien tiene que encabezar esa lista es su máximo referente, que es el exlehendakari Patxi López. Lo contrario sería ilógico. Y en Madrid, también. La idea que tiene el presidente es que los ministros puedan encabezar listas en distintas provincias para trasladar el proyecto del partido a todo el país, a modo de correas transmisoras. ¿Por qué Cádiz? He tenido una relación directa con problemas que les afectan, como la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración.

-Se suma a la pugna política en un momento de crispación. ¿Cómo está viendo el papel de la derecha?

-Veo tres partidos que cada vez se están confundiendo más entre ellos y que no tienen muy claro lo que la sociedad está pidiendo. No quiere vueltas atrás. Es eso lo que genera crispación. Hay una preocupación y una ocupación permanente por llegar al poder cueste lo que cueste. Ahora ya no es ni siquiera posverdad, ahora es falsedad absoluta.

-¿Cómo lleva que se les acuse de no ser constitucionalistas?

-¡Cómo se puede decir eso con tanta impunidad! Poner en duda el constitucionalismo de un partido de 140 años de historia, que ha gobernado en España y en todas las comunidades y que ha demostrado su compromiso permanente con la Constitución, es muy grave. Eso es crispar. Y el PSOE está por encima. Luego ellos dicen que se ocupan de lo social, de la economía...Pero su único discurso es apartar al PSOE de la senda constitucional.

-Las encuestas dan como vencedor al PSOE, pero con dificultades para gobernar.

-Hay que pactar, dialogar y convenir. Yo apuesto por acordar con quienes asuman las cuestiones principales del proyecto socialista: crecimiento económico acompañado de una redistribución social.

-¿Ve posible reeditar la votación que permitió que saliera a delante la moción de censura? Tendrán que elegir entre Ciudadanos o las formaciones independentistas.

-Cuando se votó la moción no hubo un pacto con un programa de gobierno. El PSOE tiene un proyecto que ha dejado claro en estos meses y tiene recorrido. Muchos decretos ley han sido apoyados por Ciudadanos.

-No es lo mismo...

-Yo no puedo decir si aceptaré o no un voto.

-El ministro Ábalos se mostró más favorable a pactar con Ciudadanos que con los independentistas.

-Nuestra política es dentro del marco de la Constitución y de la ley.

-¿Qué le parecería una alianza PSOE-Ciudadanos-PNV?

-Hay gente que habla de acuerdos antes de las elecciones, pero yo a día de hoy le digo que lo que buscamos es el pacto con la sociedad española, con lo que demanda de verdad.

-Rivera ha vetado cualquier futuro pacto con el PSOE y ha ofrecido un gobierno de coalición al PP.

-Me parecen, y lo voy a decir claramente, de una inmadurez manifiesta, incluso diría de una inmadurez intelectual. Yo no excluyo del pacto a ningún ciudadano español.

-¿Cuáles serán sus líneas rojas?

-La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

-Lastra dijo que nunca pactaría con Vox.

-Es que Vox está volviendo a unas políticas preconstitucionales.

-¿Qué le parece su propuesta para legalizar el uso de las armas?

-No voy a emplear ni un segundo.

Compromiso

-¿Repetirá como ministro?

-Mi compromiso con el proyecto es a largo plazo. Hemos empezado a desarrollarlo y necesitamos cuatro años para culminarlo. Espero seguir contando con la confianza del presidente.

-La campaña coincide con el juicio del 'procés', ¿lo sigue?

-No lo sigo demasiado. Quizás porque como magistrado mi confianza en el Supremo y en los tribunales españoles es bastante sólida.

-Es pronto, pero ya se ha hablado de indultos. ¿Lo contemplaría?

-Que se hable de indultos es improcedente. Ni siquiera ha acabado el juicio. Cada cosa a su tiempo.

-Si se llega a Estrasburgo, ¿pasará España el corte?

-Por supuesto. Nosotros somos el país que menos veces ha sido condenado y cuando lo hemos sido se ha cumplido fielmente lo dictado.

-Usted defiende reformar la figura de la acusación popular para evitar los intereses partidistas. ¿Sería el caso de Vox en este proceso?

-Sin duda es partidista. Sin perjuicio de que muchas asociaciones puedan ejercer la acción popular con una finalidad de colaborar en la realización de justicia, esta institución requiere una reevaluación.

-¿Qué le ha parecido la polémica de Torra con los lazos amarillos?

- Más valdría que fuera sobre políticas sociales y económicas, los problemas reales de los catalanes.

-La cuestión territorial seguirá siendo clave.

-Tenemos un Estado con una diversidad histórica. El ensamblaje de las autonomías fue uno de los grandes triunfos. Debemos evolucionar al igual que la sociedad. Pero siempre en el marco de la Constitución, la ley y la unidad de España.

-Los servicios penitenciarios de la Generalitat han concedido a Oriol Pujol el tercer grado tras 65 días en prisión por una pena de dos años y medio.

-Se ajusta a la legalidad. La legislación penitenciaria es la misma para todo el Estado.