Luz verde al PSN en Navarra Martes, 11 junio 2019, 00:02

Ábalos dio luz verde a que la líder del PSOE en Navarra, María Chivite, intente gobernar esa comunidad y cierre el paso a Navarra Suma, la alianza de UPN, PP y Ciudadanos. «La gobernabilidad (de España) no pasa por lo que ocurra en Navarra» ni por los dos votos de UPN en el Congreso. «Nos podemos encontrar con la abstención de dos votos y la contrariedad de seis», en referencia a los diputados del PNV, que ha amagado con no apoyar a Sánchez. Ábalos negó que vayan a negociar con EH Bildu, pero que si los siete diputados de la izquierda abertzale se abstienen y permiten que la líder del PSN sea presidenta no podrían evitarlo.