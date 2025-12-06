Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vandalizan la Casa de Juntas de Guernica y roban la bandera de España

Bildu evita suscribir la declaración de condena por parte del Parlamento vizcaíno, que habla de «atentado» contra un «símbolo de la soberanía popular»

Xabier Garmendia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:38

La oleada de ataques a instituciones, partidos y dirigentes en País Vasco no parece llegar a su fin. A las pintadas en sedes de formaciones ... y placas de víctimas, la aparición de pancartas con representantes políticos señalados en una diana y a otro tipo de iniciativas se ha sumado en la madrugada de este sábado la vandalización de todo un símbolo, la Casa de Juntas de Guernica. La sede del Legislativo foral de Vizcaya ha amanecido con pintadas y sin las banderas de España y la Unión Europea en una iniciativa que, al menos por ahora, no ha sido reivindicada.

