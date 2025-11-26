Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

avier Aureliano García en la inauguración del espacio escénico, bajo su nombre, en Fines. R. I.

La UCO ve «llamativo» el dinero en efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería

Los hermanos del expresidente cedían sus cuentas bancarias para supuestamente lavar el dinero obtenido «de forma ilícita»

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

El supuesto dinero en 'B' que poseía el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, es uno de los aspectos más «llamativos» ... a los que hace referencia el juez instructor del caso, Eduardo Martínez Gamero, quien según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hacía frente a las cuotas hipotecarias en la adquisición de un inmueble a una cuenta mediante «abonos» que ascendían a «19.750 euros» a través de cajeros automáticos de Roquetas de Mar y El Ejido.

