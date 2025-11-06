Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álvaro Romillo Efe

La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta multimillonaria en Singapur

La Audiencia Nacional ha ordenado un día antes de su declaración como imputado en la estafa piramidal de las criptomonedas

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron la mañana de este jueves en el centro de Madrid a Álvaro Romillo, ... más conocido como 'Cryptospain', el empresario que dio los 100.000 euros a Luis 'Alvise' Pérez, que han valido la imputación por financiación irregular del eurodiputado.

diariosur La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta multimillonaria en Singapur

