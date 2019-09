El TSJC estudiará la petición de Torra de recusar a los magistrados que le juzgarán El alto tribunal catalán fija día y hora para el juicio por los lazos, al que el presidente de la Generalitat ha amenazado con no ir C. REINO Sábado, 14 septiembre 2019, 01:11

barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió ayer a trámite la petición de recusación planteada por la defensa de Quim Torra contra dos de los tres jueces que deberán juzgar al presidente de la Generalitat en la causa abierta por desobediencia por los lazos amarillos.

Quim Torra presentó el lunes pasado un recurso, con el objetivo de apartar de la causa penal al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la jueza Mercedes Armas. El presidente de la Generalitat alegó la «absoluta falta de imparcialidad» de los dos magistrados para juzgar un caso como el de los lazos amarillos. Según la defensa del dirigente nacionalista, Barrientos, que presidirá el tribunal que juzgará a Torra, «se ha pronunciado pública y publicadamente sobre aspectos que son esenciales dentro de lo que será el debate fáctico y jurídico de la causa». Entre otros ejemplos, los letrados de Torra recuerdan algunas manifestaciones públicas de Barrientos como haber mostrado «preocupación» por la situación de la política catalana y del 'procés', que haya expresado su oposición a los lazos amarillos o que haya defendido la orden de retirarlos. En los próximos días, el TSJC decidirá si acepta la recusación y aparta a los dos jueces del caso o si los mantiene para el juicio.

Mientras se resuelve la causa por recusación, el alto tribunal catalán ha decretado que Barrientos y Armas «deberán abstenerse de continuar conociendo la presente causa (la del juicio por los lazos), con suspensión de la tramitación de la misma». En el auto, el TSJC nombró instructor del incidente de recusación al magistrado Carlos Ramos.

Además, el tribunal informó que ya ha comunicado a las partes que el juicio está señalado para los días 25 y 26 de septiembre, en sesiones de mañana, que comenzarán a las nueve y media de la mañana.

La defensa de Torra consideró «precipitadas» las fechas fijadas para el juicio y presentó un recurso, que fue rechazado. La vista oral coincidirá con la celebración, los dos mismos días, del debate de política general en el Parlamento catalán. Torra ha amenazado con no acudir al juicio, pero la decisión aún no está tomada. El presidente de la Generalitat será juzgado, acusado de un delito de desobediencia por no retirar a tiempo los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos de la fachada del Palau de la Generalitat. Se enfrenta a una pena de inhabilitación de año y medio.