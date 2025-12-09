Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio EP

El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a su exjefe

La sentencia delimita la inhabilitación de García Ortiz al cargo de fiscal general y considera «excesiva» si afecta también a su continuidad en la carrera, aunque eso le compete al Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:34

Uno de los asuntos más controvertidos de la sentencia contra Álvaro García Ortiz son el alcance de los dos años inhabilitación y la responsabilidad ... civil que deberá abonar (10.000 euros) por daños morales al querellante Alberto González Amador. La resolución asegura sobre el primer asunto que la pena «supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae», concretándose exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado.

