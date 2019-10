Torra se querella contra Irene Lozano por el informe sobre el 'procés' El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El presidente de la Generalitat acusa a la secretaria de Estado ante la Fiscalía por prevaricación, calumnias y obstrucción a la administración de justicia CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 10 octubre 2019, 16:55

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía provincial de Barcelona contra la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano. La querella imputa a Lozano los delitos de prevaricación, calumnia y obstrucción a la administración de la justicia por la publicación del informe 'La realidad sobre el proceso independentista' que el Gobierno central difundió entre las cancillerías, diplomáticos y medios de comunicación. El presidente de la Generalitat, según recoge el escrito de la denuncia, considera que el informe del Ejecutivo central que trataba de desmontar algunos de los mantras del 'procés' e intentaba dar réplica a las descalificaciones sobre España que hacen los líderes secesionistas en el extranjero, «atenta directamente contra la presunción de inocencia» de los dirigentes secesionistas que están investigados o procesados por los hechos de octubre de 2017 y vulnera a su juicio también el derecho a una tutela judicial efectiva en lo que respecta al derecho a la independencia y a la imparcialidad de los órganos que integran el poder judicial.

El informe niega entre otras cuestiones que el movimiento independentista sea pacífico, niega la existencia de presos políticos, señala que los independentistas no tienen la mayoría en Cataluña, asegura que Cataluña no es una nación, defiende «la independencia y garantías del sistema judicial español» y descarta, entre otras cuestiones, que del referéndum del 1 O se derivara un mandato democrático en favor de la independencia. La querella adjunta algunos de los párrafos que el Gobierno catalán consideran que podrían vulnerar la ley. Como cuando se dice que las movilizaciones del 20-S de 2017 ante la Consejería de Economía fueron un «asedio tumultuario», que «policías fueron atacados y heridos por quienes participaban en las ocupaciones organizadas por algunas de las personas ahora encausadas» o uno de los apartados titulado «consignas del secesionismo. Esta es una más de las batallas que se están librando en el mundo contra la desinformación y las fake news». «En el apartado ¿qué ocurrió en septiembre y octubre de 2017? se incluye una verdadera declaración de condena por parte de una autoridad administrativa, según la querella, contra personas que todavía no han sido sentenciadas«.

«No se trata de un informe descriptivo, sino que incluye opiniones subjetivas sobre los hechos de octubre de 2017, que vulneran la presunción de inocencia de las personas investigadas, encausadas o pendientes de sentencia», según la denuncia. La Generalitat considera además que el informe que España Global hizo llegar a corresponsales y medios de comunicación «perjudica la imagen de Cataluña a nivel internacional». Torra cree asimismo que el dictamen «criminaliza» el movimiento independentista antes de que se haya dictado sentencia en el Tribunal Supremo.