Torra pide una reunión urgente al Rey y al presidente del Gobierno El presidente de la Generalitat deja en manos de la calle la reacción independentista a la sentencia CRISTIAN REINO Martes, 15 octubre 2019, 00:08

barcelona. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, llevaba semanas advirtiendo con una respuesta institucional a la sentencia del Supremo, basada en la desobediencia institucional y en el derecho de autodeterminación. Sin embargo, la reacción en caliente de ayer no pasó de la retórica. El dirigente nacionalista fue contundente, habló de acto de venganza, de sentencia injusta y antidemocrática, pero en cambio evitó ir más allá. Anunció una comparecencia en la Cámara catalana en un pleno monográfico, que se celebrará previsiblemente mañana, y convocó una reunión extraordinaria del consejo de gobierno de la Generalitat para hoy por la mañana. Además, reclamó una reunión «urgente» al Rey y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «encarar el conflicto como lo hacen las democracias: hablando y dando el voto a la ciudadanía».

«Rechazamos las sentencias por injustas y antidemocráticas, condenarlos es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana», afirmó en una declaración solemne desde el Palau de la Generalitat, rodeado por los miembros del Ejecutivo, por el presidente del Parlament y los miembros secesionistas de la mesa, el expresidente Mas y los tres últimos expresidentes de la Cámara catalana. En otras ocasiones, Torra había advertido de que no aceptaría el fallo o incluso llegó a insinuar su no acatamiento. Ayer, no. «Exigimos la libertad de los presos» y su «amnistía», dijo.

Para el presidente de la Generalitat, el fallo judicial «empeora la situación» en las relaciones entre Cataluña y el resto de España y «aleja» la solución del pleito catalán. «La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación», advirtió. Exigió además «el fin de la represión y la libertad» de los presos y reclamó su «amnistía». El jefe del Ejecutivo catalán llamó a la movilización y aseguró que la sociedad catalana «sabrá responder a esta ignominia de la manera que siempre se ha expresado: con determinación, serenidad, firmeza y civismo».

Ve el fallo injusto, antidemocrático y una venganza y se conjura a avanzar hacia la República Junqueras asegura que el fallo judicial hace la independencia «inevitable»

Evitar otro 155

Torra había llamado días atrás a la desobediencia civil y a movilizarse, pero ayer recibió críticas por enviar a los Mossos a cargar contra los manifestantes a los que él mismo había alentado a realizar protestas inspiradas en Hong Kong, como la ocupación del aeropuerto. En el ánimo del Gobierno catalán está evitar en la medida de lo posible que el Ejecutivo central pueda tener argumentos para aplicar la ley de seguridad nacional, si los Mossos no actúan estos días de forma contundente. Torra no pasó de la retórica -reiteró su apuesta por avanzar sin excusas hacia la República- porque JxCat y ERC se han conjurado para proteger el autogobierno ante los avisos de un nuevo 155.

El independentismo, en cualquier caso, irá modulando su respuesta institucional en función de la respuesta que haya estos días en la calle. El presidente de la Generalitat llevará a la Cámara catalana una resolución para que los grupos secesionistas reiteren su defensa del derecho de autodeterminación. Torra pasará la patata caliente al presidente del Parlament, Roger Torrent, que ya tiene un aviso del Tribunal Constitucional. Está por ver si JxCat quiere poner en apuros a Esquerra en la pugna que mantienen por la hegemonía del soberanismo y que provocó que ayer no comparecieran juntos para valorar la sentencia. Sí hubo un acto unitario del Gobierno catalán, pero no de las formaciones políticas. De hecho, tanto Gabriel Rufián (ERC) como Carles Puigdemont (JxCat) aprovecharon para llamar a que la respuesta a la sentencia se produzca el 10-N.

Oriol Junqueras, por su parte, en una grabación realizada desde prisión aseguró que la «independencia es «inevitable». «No hay otra opción que construir un Estado nuevo para huir de este Estado que persigue a demócratas y encarcela por ideas políticas», dijo también en una carta enviada a la militancia de ERC. Fuentes republicanas mostraron su malestar con Sánchez por garantizar el cumplimiento íntegro de las penas.