Torra descarta elecciones y emplaza a la oposición a presentar la moción de censura El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante su comparecencia ayer en el pleno del Parlament. :: q. garcía / efe El presidente de la Generalitat, en sus horas más bajas, afirma que sería «irresponsable» un adelanto de los comicios CRISTIAN REINO BARCELONA. Jueves, 4 abril 2019, 00:07

El Gobierno catalán no transmite señales de buena salud, no cuenta con una mayoría que lo respalde, no ha podido ni debatir los Presupuestos autonómicos para este año (porque no quería sufrir una derrota como la de Pedro Sánchez en el Congreso) y sus piezas clave abandonan el barco en desbandada para hacer carrera en la política municipal (Elsa Artadi) y española (Laura Borràs). Aun así, Quim Torra trata de disipar los nubarrones que se ciernen sobre su Ejecutivo con un portazo al adelanto electoral. A pesar de que sus propios socios de Esquerra especulan con el anticipo para otoño o principios del año que viene.

Torra ha negado una y otra vez que tenga intención de llamar a los catalanes a las urnas como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' y lo reiteró ayer en sede parlamentaria. Primero, en la sesión de control al Gobierno catalán en la Cámara autonómica, y más tarde en una comparecencia extraordinaria del presidente del Ejecutivo catalán en el hemiciclo para explicar los últimos cambios acometidos en su gabinete, con la salida de las consejeras Artadi y Borràs y las llegadas de Meritxell Budó y Mariàngels Vilallonga.

«Este es un Gobierno que quiere gestionar bien el día a día, que quiere resolver los problemas concretos del país, que se implica en las soluciones a cada conflicto que se abre, pero también que quiere mirar al horizonte y pensar más allá del día a día», afirmó. La oposición le recriminó su inacción, su desgobierno, aseguró que se trata del peor Ejecutivo catalán de la historia y le presionó para que convoque elecciones. Su respuesta fue doblar la apuesta. «Tengo dos opciones como presidente que no utilizaré: cuestión de confianza (como hizo Puigdemont en 2017 tras el veto de la CUP a sus Cuentas) o convocar elecciones», afirmó. «Ustedes, como oposición, si creen que pueden contar con el apoyo mayoritario, pueden presentar una moción de censura», remató.

El presidente catalán insiste en que dimitirá si ve que no puede materializar la independencia

Torra sabe que una mayoría alternativa a la de los tres grupos secesionistas que le invistieron (JxCat, ERC y la CUP) es casi imposible. Tiene el apoyo con el que inició su mandato pero menguado porque la formación anticapitalista se ha descolgado y ya solo cuenta con un respaldo del 49% de los escaños de la Cámara. Si la CUP insiste en el distanciamiento podría dar un disgusto al presidente catalán. Torra, sin embargo, avisó de que sería una «irresponsabilidad plantear elecciones en estos momentos».

Programa ambicioso

Cree que cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante su programa de Govern a pesar de que su programa es muy ambicioso, como le recordaron desde la oposición. Pretende nada menos que restituir a Carles Puigdemont, recuperar las leyes suspendidas por el Constitucional, implementación plena de la república e inicio de la redacción de la Constitución catalana. Para tratar de insuflar algo de confianza en su gestión, en especial entre la parroquia más independentista que le acusa de haberse rendido, insistió en una de sus frases favoritas: «Si pienso que en un momento determinado no puedo llevar a este país a la independencia, dimitiré». Los CDR y la ANC ya hace tiempo que le han retirado el apoyo, precisamente, porque piensan que no hará efectiva la república.

La presión de la oposición al presidente de la Generalitat para que convoque elecciones seguirá hoy en la Cámara catalana con la votación de una moción impulsada por el PSC sobre la inoperancia del Govern en la que se instará a Torra a que disuelva el Parlament. La votación, que no es vinculante, podría salir adelante si la CUP une sus votos a Ciudadanos, PSC, los comunes y el PP.

Está por ver, pero sería un golpe simbólico al president, que durante la polémica de los lazos amarillos se quedó solo y no le apoyó ni su partido. Tampoco Esquerra, que le reprochó estar haciéndole la campaña gratis a Ciudadanos. La bancada republicana, no obstante, cerró ayer filas con el Govern, aunque solo le garantizó el respaldo hasta el fallo del juicio en el Supremo. «Hace falta un Gobierno fuerte para cuando llegue la sentencia», aseguró Sergi Sabrià. «Un Govern de resistencia que guíe en una respuesta», remató el portavoz de Esquerra.

Si habrá elecciones o no en otoño en Cataluña, dependerá de la sentencia y del resultado de la triple cita electoral de abril y mayo.