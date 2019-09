Torra amenaza con culminar la secesión si se condena a los líderes del 'procés' Torra fue el protagonista ayer de un desayuno informativo en un hotel de Madrid. :: Víctor Lerena / efe El presidente de la Generalitat elogia la vía hongkonesa y anticipa el no de JxCat a la investidura de Sánchez CRISTIAN REINO BARCELONA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:07

Quim Torra cumplió ayer con la tradición de los presidentes catalanes -así lo hicieron sus antecesores desde Jordi Pujol a Carles Puigdemont- de pronunciar una conferencia en Madrid para lanzar un aviso a los poderes del Estado. Torra sacó toda su artillería y dejó claro que su objetivo es mantener viva la confrontación del proceso secesionista. Al menos en lo retórico, aseguró que va a por todas.

El presidente de la Generalitat sigue al pie de la letra el ideario de Puigdemont que aboga por el enfrentamiento con el Estado. Esta pugna tuvo su primera fase hace dos años, con los hechos de octubre, y tendrá su continuación, según el aviso de Torra, en caso de que los jueces del Tribunal Supremo impongan penas severas a los líderes del 'proces'. «No aceptaremos la sentencia», afirmó en un desayuno organizado por Europa Press.

El Gobierno envió a dos representantes de tercera fila (un par de directores generales, ni ministros ni secretarios de Estado) y más allá de los dirigentes soberanistas, de algunos corresponsales extranjeros y miembros del cuerpo diplomático, la presencia del jefe del Ejecutivo catalán apenas despertó interés entre el establishment de la capital.

Torra a Sánchez: «No hay problema de convivencia en Cataluña, lo hay de democracia en España»

Torra cree que la sentencia dejará «bien claro cuál es el nivel de calidad democrática del Estado» y advirtió de que una condena marcará un antes y un después en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, como ocurrió con la sentencia contra el Estatuto. Por ello, anticipó de que la respuesta del independentismo será tomar de nuevo la iniciativa «para trazar en firme el camino hasta culminar la independencia». No descartó un nuevo 1-O y dijo que la respuesta pasará por la «resistencia», «la desobediencia civil» y pondrá en el centro «el ejercicio de la autodeterminación».

Torra buscó ayer un altavoz con el que tratar de presionar a los jueces del Supremo cuando están cerca de hacer pública la sentencia, es cuestión de semanas, y de paso lanzar un guiño a la parroquia independentista días antes de la Diada del 11-S que, de momento, no apunta a una fuerte movilización.

Huelga general o no

La retórica republicana del president, en cualquier caso, no es nueva. En su discurso de investidura, se marcó como objetivo hacer efectiva la república declarada el 27-O. Pero en año y medio no ha dado ningún paso explícito. También avisó de que no aceptará la sentencia, pero la Generalitat tiene las competencias de las prisiones en las que están encarcelados los líderes secesionistas y nadie en el Gobierno catalán se plantea abrir los penales.

La respuesta al fallo del Supremo centra el día a día en Cataluña y enfrenta a los dos socios de gobierno en la Generalitat pues las estrategias de unos y otros hace tiempo que son divergentes. Para muestra un botón. Mientras Torra decía en Madrid que la no cooperación con la justicia es una «obligación moral», amenazaba con no aceptar la sentencia, se mostró partidario de una huelga general y hasta elogió cómo las protestas en las calles de Hong Kong han conseguido doblegar al poderoso estado chino tras tres meses de manifestaciones, desde su propio Gobierno, la titular de Empresa, del sector menos radical de JxCat, rechazó una parálisis del país permanente, como ansían los más revolucionarios del independentismo, aseguró que perjudicaría a la economía y abogó por acabar con los «discursos simplistas». Oriol Junqueras, a su vez, reclamó elecciones anticipadas para acabar formando un gobierno de concentración.

En clave de investidura española, Torra advirtió a Pedro Sánchez de que si la propuesta programática de 370 puntos que presentó el martes pasado es la definitiva, la posición de los diputados de JxCat será votar «no», como hizo en julio. Instó al presidente del Gobierno a que recupere el espíritu de Pedralbes donde, según destacó, el Gobierno central asumió que la salida al pleito catalán no debía limitarse al marco de la Constitución.