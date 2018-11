Torra acusa a Sánchez de ser cómplice de la represión y le retira su apoyo CRISTIAN REINO BARCELONA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:17

Aunque ya se lo esperaban, los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado cayeron ayer como una bomba entre los secesionistas, que insistieron en su retórica habitual contra el sistema democrático español, el régimen del 78 y la causa general contra el independentismo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reaccionó con la máxima contundencia y cargó con especial virulencia contra el presidente del Gobierno. Torra compareció en el Parlamento catalán, junto al presidente de la Cámara, Roger Torrent, en presencia de una amplia representación de diputados de ERC, PDeCAT, JxCat, la CUP y los comunes. El soberanismo trató de lanzar un mensaje de unidad ante lo que interpretaron como un nuevo ataque del Estado contra Cataluña, como un intento de reprimir la independencia. «Desde el Rey hasta la Fiscalía, el Estado ejerce la venganza», dijo el presidente catalán. «El presidente Sánchez ha decidido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión», afirmó Torra. «Que la Abogacía del Estado acuse de sedición en vez de rebelión no es un gesto, es un menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados», aseguró. El independentismo llevaba semanas pidiendo movimientos a Pedro Sánchez en relación con los presos y en materia de autodeterminación. El secesionismo, en cambio, desdeñó que la Abogacía del Estado rechace acusar a los líderes del 'procés' de rebelión. Para el president, es una «humillación» que se pretenda vender como un «gesto» la acusación por sedición.

Torra evitó en cualquier caso en su discurso institucional referirse al ultimátum que lanzó a Sánchez y que expira en noviembre. Sin embargo, horas después, en el acto celebrado frente a la prisión de Lledoners (Barcelona) fue muy explícito. «Retiramos el apoyo al señor Sánchez y le decimos que no votaremos los presupuestos. No podemos votarlos. No lo haremos nunca», remató. El presidente de la Generalitat consideró que el Gobierno ha perdido una «oportunidad de oro» para retirar los tribunales del conflicto que se vive en Cataluña y volver a la política». Si Sánchez no ha realizado ningún gesto, los soberanistas tampoco están obligados a hacer lo propio, fue el mensaje que quiso trasladar Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno catalán.

El presidente catalán fue duro, pero más allá de la denuncia retórica no anunció ninguna iniciativa concreta para responder a la Fiscalía. El jefe del Ejecutivo autonómico mostró la misma falta de estrategia que exhibe cuando afirma que va a hacer efectiva la república sin decir cómo. Torra, eso sí, apeló al «espíritu del 3-O», el día de la huelga general de hace un año, y reiteró que el secesionismo no se detendrá hasta que los presos estén libres.