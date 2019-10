Tercera noche de fuego y barricadas Decenas de independentistas radicales hacen frente a los policías tras una barricada de objetos incendiados. :: reuters Los CDR queman varios vehículos en Barcelona y lanzan ácido contra los agentesPolicía Nacional y Mossos vuelven a cargar juntos, mientras el Gobierno y la Fiscalía estudian nuevas querellas por sedición MELCHOR SÁIZ-PARDO Jueves, 17 octubre 2019, 00:12

Barcelona. De nuevo barricadas de fuego. Otra vez columnas de humo. De nuevo, cargas, sirenas y gritos. Pero esta vez, los radicales independentistas fueron más allá, quemando más de media docena de vehículos en Barcelona para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. Los violentos, incluso, llegaron a lanzar ácido a los policías.

Por tercera noche consecutiva, el secesionismo violento impuso su ley en buena parte de Cataluña y, sobre todo, en Barcelona. Y lo hizo, como ya ocurrió el lunes y el martes, con una coordinación y preparación casi militar. Tanto que el Gobierno y la Fiscalía ya estudian la posibilidad de plantear una nueva querella por sedición contra los promotores de estos graves altercados.

De nuevo fueron los Comités de Defensa de la República (CDR) los que desataron la violencia tras convocar a más de 22.000 personas frente a la Consejería de Interior para quejarse por las cargas del martes.

Pero la protesta en contra de la supuesta violencia policial era una excusa. Desde el principio los promotores de las manifestación dejaron claro que su intención era asaltar el cordón con el que los Mossos d'Esquadra trataban de blindar la sede. La operación fue ejecutada con precisión. La manifestación casi festiva en la que un reivindicativo lanzamiento de papel higiénico por la calle había sido los más violento derivó con la caída de la noche en una acometida contra la policía autonómica en la que los CDR incluso usaron un camión cercano para protegerse.

Para cuando los Mossos empezaron a cargar sus movimientos ya estaban siendo impedidos con barricadas de contenedores a las que los violentos prendían fuego con garrafas de gasolina que aparecían por todas partes. Los refuerzos de un centenar de miembros de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP, antidisturbios) terminaron de dispersar a la multitud, pero no acabaron, ni mucho menos, con los incidentes, que se ampliaron por la cercanías de la Plaza de Tetuán, no muy lejos del corazón de la ciudad, la Plaza de Cataluña. Y a partir de ahí el caos absoluto. Decenas de barricadas de fuego (sobre todo, hechas de contenedores y avivadas con gasolina) se extendieron por todo el barrio. Los violentos, no conformes con esas barreras de llamas de más de dos metros, dieron fuego a cinco vehículos en la calle Roger de Flor, no muy lejos de una gasolinera. En ese escenario, los CDR se movieron a su antojo durante horas por el centro de Barcelona, con carreras continuas, lanzamiento de hasta cinco cohetes a los helicópteros policiales y de piedras a los mossos y policías nacionales que, por tercer día consecutivo, cargaron codo con codo contra los radicales.

También en Gerona

Los incidentes de la noche del miércoles y la madrugada de domingo en Cataluña (hubo altercados igualmente graves en otros muchos puntos de la comunidad, como en la Gran Vía de Gerona) no hicieron más que confirmar la determinación del Ministerio del Interior y la Fiscalía de estudiar si los disturbios que se están produciendo desde que el lunes se diera a conocer la sentencia del Supremo puede ser catalogados más allá de simples delitos de atentado a la autoridad. La Fiscalía General del Estado espera los informes del Ministerio del Interior para decidir si los disturbios de la Consejería de Interior, los más de 300 focos de altercados coordinados que sacudieron la comunidad autónoma el martes provocando 125 heridos o el asalto al aeropuerto de El Prat podrían encajar con delitos más duros como podía ser el más grave tipo de los desordenes públicos, la sedición La Moncloa, en su comunicado la noche del martes, ya habló de que lo que estaba ocurriendo en Cataluña era obra de «grupos violentos» que operaban de forma «coordinada». Una descripción que encaja perfectamente con el «alzamiento tumultuario» contra el orden legal necesario para la sedición. Sea como fuere, hasta la Generalitat pidió ayer cárcel para los primeros detenidos por la noche de fuego y barricadas.

Los primeros análisis de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, todavía muy preliminares, apuntan a que los Comités de Defensa de la República (CDR) más radicales de toda la comunidad autónoma la noche del martes coordinaron para sacar a la calle a más de 5.000 encapuchados en las cuatro capitales catalanas y en otra decena de núcleos importantes de Cataluña. Lo ocurrido la madrugada la noche del martes y la madrugada del miércoles se trata, según los responsables de la seguridad del Estado, de la más multitudinaria acción de 'kale borroka' en España y, por supuesto, de los mayores altercados desde que se iniciara el proceso independentista catalán. Ayer, el nuevo director de los Mossos, Pere Ferrer, apuntó que solo en Barcelona el cuerpo autonómico contabilizó no menos de 250 barricadas con fuego.

A pesar de la gravedad de los disturbios entre el lunes y el miércoles los servicios de información temen que solo sean un aperitivo a los que podría desencadenarse el viernes a cuenta de la huelga general convocada por un sindicato afin a la CUP y con la llegada a Barcelona de las cinco columnas independentistas. Interior ordenó ayer que cuatro grupos de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional se desplacen este fin de semana a Barcelona para reforzar a los 2.000 agentes ya desplegados. El comisario jefe de los Mossos d'Es quadra, Eduard Sallent, ordenó la «máxima activación» de los agentes del cuerpo a partir del viernes.