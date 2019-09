«La tendencia natural del PSOE es hacia la derecha»

Pablo Iglesias acudió a la Zarzuela al mediodía de ayer y sacó la conclusión de que el Rey no estaba satisfecho por cómo se han desarrollado las negociaciones para la investidura tras las elecciones del 28 de abril. «Hay una cosa que me ha dicho -relató- y es que después de las elecciones de noviembre, si se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos con meses de inactividad».

Pero más allá de las impresiones sobre Felipe VI, el líder de Podemos apuntó que el cruce de cartas en los últimos días entre Pedro Sánchez y Albert Rivera ha demostrado que «la tendencia natural» del secretario general del PSOE es optar por «la derecha». «Cuando el macho alfa es Rivera (los socialistas) han tenido hasta prisa para tratar de reunirse», a diferencia de lo que sucede con él o su partido cuando piden dialogar.

Iglesias señaló que el líder socialista tiene en su mesa «ofertas por la izquierda», con Podemos, y «por la derecha», con Ciudadanos. Ahora, añadió, debe elegir. Aunque, a su entender, ha quedado más que claro que «el PSOE prefiere a Ciudadanos». Lo que no puede pretender es conseguir la investidura «a cambio de nada», sin compromisos con nadie.