Tajani comunica a Puigdemont que no es eurodiputado Sábado, 29 junio 2019, 00:02

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, informó ayer a Carles Puigdemont y a Toni Comín que no puede tratarles como eurodiputados porque sus nombres no están en la lista de parlamentarios trasladada por las autoridades españolas a la Eurocámara. En consecuencia, no podrán ejercer las labores de un diputado europeo. Tajani respondió así a una carta enviada el pasado 14 de junio por ambos independentistas reclamados por la Justicia española, huidos a Bélgica y elegidos en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo.

Puigdemont, a pesar de este portazo del Parlamento Europeo, no descarta presentarse a la sesión constitutiva de la Cámara en Bruselas el próximo martes.