El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»

La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de que solo la renuncia motu proprio de García Ortiz podría apartarle del cargo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:59

Álvaro García Ortiz se sentará el lunes en el banquillo de los acusados como fiscal general del Estado, salvo que él, motu proprio, decida dimitir ... antes, algo que ya ha descartado el propio imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que carece de «potestad» para apartar preventivamente del cargo al máximo responsable del Ministerio Público.

