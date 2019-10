El Supremo rebaja las penas a los ocho condenados por la agresión a guardias civiles en Alsasua MATEO BALÍN Jueves, 10 octubre 2019, 00:30

madrid. El Tribunal Supremo rebajó ayer las penas de prisión a los ocho condenados por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas cometidas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016. La Sala Segunda (Penal) resolvió por tres votos a dos imponer castigos de entre nueve años y medio y un año y medio de cárcel a los acusados por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas.

La Sala estimó parcialmente los recursos de todos ellos y redujo las penas al suprimir las agravantes de discriminación y de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a agente de la autoridad. Asimismo, anuló a dos de los acusados, Arartz Urizola e Iñaki Abad, el delito de lesiones por falta de pruebas.

Por otro lado, el tribunal ratificó las responsabilidades civiles por el daño psicológico y moral causado a las víctimas así como por las lesiones físicas. En total, más de 100.00 euros a abonar de forma solidaria. La resolución consideró que existe prueba «bastante y válida» para mantener la mayoría de las condenas.

La sentencia contó con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que consideraron que debió mantenerse la agravante de discriminacion.El resto de la Sala, en cambio, respadó que aplicar la agravante «supondría condenar por el mismo hecho vulnerando el principio 'non bis in ídem'». Es decir, que el que fuesen guardias civiles ya fue tenido en cuenta para conformar la tipicidad del delito de atentado.

Ataque «execrable»

Estos jueces zanjaron que los hechos probados «son execrables y reflejan una motivación abyecta en cuanto refieren que la agresión se produjo al constatar que las víctimas eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...), pero no se describe una situación de discriminación» por razón ideológica.

La pena más alta fue para Ohian Arnanz, nueve años y medio de prisión frente a los 13 que le impuso la Audiencia Nacional; Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, ocho años y medio de prisión frente a los 12 años iniciales; Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, siete años y medio de prisión frente a los nueve de la Audiencia; Aratz Urrizola, la mayor rebaja: cuatro años y dos meses frente a los nueve años del tribunal de instancia; Iñaki Abad, tres años y seis meses de prisión frente a los seis iniciales; y Ainara Urquijo, un año y seis meses de cárcel. Ainara era la única que se encontraba en libertad provisional.