Los socialistas vencerían en las europeas y el PP evita el 'sorpasso' de Ciudadanos La candidatura de Josep Borrell conseguiría cuatro escaños más y la de Dolors Montserrat perdería hasta cinco representantes ÁLVARO SOTO MADRID. Viernes, 10 mayo 2019, 00:19

El Partido Socialista ganaría las elecciones europeas del próximo 26 de mayo con 17 o 18 diputados, el Partido Popular resistiría en la segunda posición, con once o doce escaños, y Ciudadanos no lograría el 'sorpasso' y tendrá que conformarse con ocho o nueve europarlamentarios, según el Barómetro Preelectoral de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En la actualidad, los populares son el partido con más representantes, 16; los socialistas tienen 14; Unidas Podemos, cinco; y Ciudadanos, dos.

Por su parte, la coalición Unidas Podemos Cambiar Europa obtendría ocho diputados y Vox tampoco despegaría respecto a los resultados del 28-A y tendría que conformarse con cuatro o cinco escaños. Entre los nacionalistas, Ahora Repúblicas, conformada por ERC, Bildu y BNG y con el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras como número uno, llegaría a los tres representantes; la Coalición por la Europa Solidaria (PNV, Coalición Canaria, Compromiso por Galiza, Geroa Bai, Proposta per les Illes y Demòcrates Valencians) tendría un escaño y Junts lograría un representante, que sería el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El partido animalista Pacma se quedaría fuera.

El CIS, que realizó el sondeo entre los días 21 y 23 de abril, prevé que la participación de las europeas se sitúe en el 63%, una cifra similar a la de la última vez en que coincidieron con las autonómicas y locales, en 1999, una cifra superior a la de los tres últimos comicios europeos.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras lograrían su escaño en el Parlamento Europeo

Y eso que no será precisamente el carisma de los candidatos lo que atraiga a los votantes. El más conocido de todos es Oriol Junqueras y detrás de él, el socialista Josep Borrell. Sorprende el caso de la popular Dolors Montserrat, desconocida para el 42,7% de los electores, a pesar de haber sido ministra en el último Gobierno de Mariano Rajoy, y más todavía el de Luis Garicano, el economista que liderará la lista de Ciudadanos y del que no han oído hablar siete de cada diez consultados. En cualquier caso, parece que la política nacional pesará más que la europea en la urna comunitaria del 26 de mayo. A la pregunta 'Personalmente, a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no votar) en las próximas elecciones de mayo al Parlamento Europeo, ¿qué tendrá usted más en cuenta o qué influirá más en su decisión?', el 61,4% de los ciudadanos dice que la situación en España les influirá más para decidir su voto que la europea, que sólo tendrá importancia para el 12,2% de los electores.

Los españoles siguen mostrando un notable desinterés hacia las decisiones que se toman en Bruselas. Según el estudio del CIS, las noticias relacionadas con la Unión Europea le interesan poco al 36,5% de los encuestados y nada al 18,5%. Sólo le interesan mucho al 10,4% y bastante al 34,2%. Algo extraño, si se tiene en cuenta que el 26,3% de la población considera que las decisiones en el seno de la Unión Europea afecta mucho a la vida de los españoles y el 45,3% cree que bastante.

Entre las reacciones a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, la más crítica fue la de Ciudadanos. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ironizó con que «la campaña electoral del PSOE no empieza con la pegada de carteles, sino con la encuesta de Tezanos», antes de asegurar que el sondeo «no tiene ni pies ni cabeza». «Se ve lo mal hecho que está», agregó.