Los soberanistas desdeñan el paso del PSOE sobre presos

Un día después de que el presidente del Gobierno sugiriera en el Congreso que el delito de rebelión no es aplicable a los acusados por el 1-O, los partidos secesionistas negaron que este sea el gesto que piden en relación a los presos para poder sentarse a negociar los Presupuestos. «Que no quede en frases, que quede en hechos», afirmó Eduard Pujol, de JxCat. «Nada ha cambiado y la farsa continúa», apuntó Sergi Sabrià, de ERC. «El juicio sigue, así que no hay ningún movimiento», dijo. El secesionismo, por tanto, mantiene su 'no' los presupuestos de Sánchez.

El juicio del 1-O marca la política catalana, y su sentencia condicionará el devenir de la legislatura. El presidente de la Generalitat advirtió de que si acaba con sentencias condenatorias, el pueblo de Cataluña «se enfrentará» a los fallos con la «misma determinación» del 1-O y la fuerza del 3-O. «No aceptaremos ninguna sentencia que no sea la absolución», avisó. «Se consuma la infamia», dijo. Torra insistió además en su teoría de que no se abre juicio oral contra los líderes secesionistas, sino contra más de dos millones de personas.