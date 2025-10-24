Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía posan con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía posan con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025. EFE

Sigue en directo la entrega de los Premios Princesa de Asturias

El Teatro Campoamor de Oviedo acoge la gala con presencia de la Familia Real y todos los galardonados

C.P.S.

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:17

Es la del Campoamor una ceremonia solemne en la que todo está pautado y medido al mínimo detalle. Desde las seis y media de la ... tarde el teatro está hasta la bandera con todos los invitados en sus asientos listos para dar la bienvenida a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía y a los galardonados: Mario Draghi (Cooperación Internacional), el primero en llegar a las puertas del Campoamor. Tras él han desflado Douglas Massey (Ciencias Sociales), Serena Williams (Deportes), Graciela Iturbide (Artes), Eduardo Mendoza (Letras), Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y, por último, Antonio Saborit y Madeleine Bremond en representación del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia).

