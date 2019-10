Una sentencia histórica que reta a un país en funciones La sala del Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia, presidida por Manuel Marchena, durante una de las 52 sesiones del juicio. :: efe El fallo más relevante de la democracia empujará al independentismo a responder en la calle y a los grandes partidos a resituarse OLATZ BARRIUSO* EN TWITTER: @OLATZ76 BILBAO. Domingo, 13 octubre 2019, 00:04

La jornada de mañana, o la de pasado a más tardar, hará historia en cuanto se conozca el contenido exacto del esperadísimo fallo del Tribunal Supremo sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. La sentencia sobre el 1-O marcará el devenir de la política española a medio plazo, acotará el terreno a cualquier futura intentona secesionista y pondrá a prueba, si no al Estado, sí a los resortes políticos de un país que, en pleno bloqueo institucional y en puertas de las cuartas elecciones generales en cuatro años, deberá lidiar además con la imprevisible respuesta del independentismo. La resolución judicial -que condenará por sedición y malversación a nueve de los doce líderes independentistas juzgados - tendrá calado histórico porque, más allá de los argumentos jurídicos de sus centenares de páginas, filtrados ayer en parte, dará la medida de la respuesta de la democracia española al desafío más grave que ha tenido que enfrentar en sus cuarenta años de vida tras el golpe del 23-F, el referéndum ilegal de independencia y los tumultos que provocó en las calles.

Al margen del castigo penal, las consecuencias políticas del fallo, el más relevante desde la Transición, se dejarán sentir como la onda expansiva de un terremoto. El final del plazo previsto para la prisión preventiva ha acelerado la publicación de la sentencia que, en contra de los 'tempos' habituales de los jueces, sacudirá a España en plena campaña, la de los comicios que pueden sacar al país del actual 'impasse'. Una circunstancia que exacerbará sin lugar a dudas las reacciones al fallo.

La mejor prueba es que, antes incluso de conocer el contenido de la resolución, organizaciones independentistas han convocado ya protestas para toda la semana, que incluyen manifestaciones, una huelga general y acciones «sorpresa» que podrían desembocar en nuevos incidentes. Por el momento, Interior ha movilizado a dos mil agentes y antidisturbios. Los líderes políticos, entre ellos el presidente en funciones, ya han anunciado comparecencias en cuanto se conozca el texto.

LAS CLAVES Sánchez no cuenta ya con los independentistas para forjar una mayoría que facilite su investidura Los soberanistas saben que implicar a las instituciones puede ser una ruta suicida

Giro hacia el 155

El caldo de cultivo es idóneo para que el 10-N pivote casi exclusivamente en torno a Cataluña, sin haberse despejado aún las incógnitas sobre la futura gobernabilidad. La detención de varios miembros de los CDR, los grupúsculos de lucha callejera del independentismo, ha calentado el ambiente y propiciado el giro de Pedro Sánchez desde la estrategia de diálogo y 'desinflamación' hacia un discurso más duro que no hace ascos a la aplicación del artículo 155 o de la ley de Seguridad Nacional para frenar un eventual desbordamiento de la legalidad.

La segunda consecuencia, más importante, es que el presidente en funciones no cuenta ya con los soberanistas para ahormar una mayoría que facilite su investidura. La combinación de fuerzas de izquierda, nacionalistas vascos e independentistas catalanes que hizo triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy no se contempla ya como una opción viable. Ni Sánchez se fía ya de una Esquerra a la que el fallo le hará abandonar, siquiera momentáneamente, la senda pragmática que le hizo ofrecerse a avalar la fallida investidura en julio, ni las relaciones con Podemos están en su mejor momento. De hecho, la defensa que los morados hacen del Estado plurinacional y del derecho a decidir, cuya inconstitucionalidad quedará patente de nuevo, ha abonado el terreno para justificar el fracaso de una coalición que Sánchez en realidad nunca deseó. Solo si los números permitieran al candidato del PSOE ser investido con el apoyo de Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y el PNV, sin ERC ni el PDeCAT, tendría la fórmula alguna opción.

En lugar de acentuar la volatilidad de la política española, el fallo podría, paradójicamente, impulsar un cierre de filas del viejo bipartidismo. Cataluña cambia el rumbo de España. Reorienta la brújula, habrá que ver hacia dónde. De momento, hacia la moderación y la estabilidad como mantras. Nadie descarta que un PP disparado en las encuestas quiera proyectarse como un partido de Estado, moderado y fiable para así poner rumbo a una futura victoria tras una legislatura previsiblemente corta y se apreste por ello a facilitar un Gobierno de Sánchez con una abstención 'patriótica', justificada por la emergencia nacional que provocaría una oleada de protestas soberanistas. Ayer, Pablo Casado ya dio pistas en ese sentido: dejó caer que Sánchez tiene «red» y apoyo de su partido para aplicar las medidas que sean necesarias y opinó que la sentencia puede ser «balsámica para el Estado de Derecho».

Ciudadanos, por su parte, con un Albert Rivera asediado por negrísimos augurios en las encuestas -algunas ya le sitúan como quinta fuerza, por detrás de Vox- también ha vuelto a los orígenes, a Cataluña, donde se forjó la sigla. La moción de censura contra el president Torra ha sido, en la práctica, su primer gran acto de campaña y la base sobre la que busca edificar su remontada, pero sin los aspavientos de antaño. El líder naranja ha pedido firmeza pero también «serenidad». Toda una declaración de intenciones aunque su previsible descalabro le ha hecho bajar enteros como eventual socio.

Pegamento

La gran incógnita es qué camino tomará un independentismo dividido y desnortado, que tendrá la tentación de utilizar el fallo como 'pegamento' para cerrar filas no solo entre sus siglas, sino también con organizaciones como ANC y Òmnium, que, con los 'jordis' a la cabeza, ejercieron de vanguardia en el 'procés'. Torra y Puigdemont, que podría ver reactivada la euroorden en su contra tras la condena, han alentado la desobediencia «civil» para responder a los jueces, pero no la insumisión de las instituciones.

La respuesta en las calles puede darse por segura, pero los independentistas han llamado ya a «preservar» hemiciclos y despachos. Saben que no hacerlo podría adentrarles en una ruta suicida, que, en puertas de unas elecciones catalanas cuya fecha está en manos del president, podría entrañar más riesgos que réditos políticos. Como quedó patente además en la última Diada, el pulso del independentismo de pancarta está en horas bajas. Las fuerzas soberanistas se mirarán de reojo. Nadie quiere quedar como un traidor a la causa. ERC acaricia una posible victoria en las urnas. Los neoconvergentes, una posible escisión de su sector más moderado que no acaba de producirse. Y, en Euskadi, el PNV escenificará sin remilgos su enfado y exigirá diálogo. Pero no se moverá de sus posiciones.