Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Efe

El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

Los populares llamarán también a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y a Antonio Hernando y no descartan convocar a Begoña Gómez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Los populares ya avanzaron su intención de convocar al exsecretario de Organización del PSOE tras su salida de Soto del Real. Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y al que fuera exdirector adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo empieza a cantar», afirmó este lunes el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la &#039;comisión Koldo&#039;