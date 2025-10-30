Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez a su llegada este jueves al Senado Mariscal/Efe

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

El presidente tacha de lawfare las causas que afectan a su familia y denuncia una campaña de la ultraderecha acusando de trans a Begoña Gómez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:21

Comenta

«Se han traspasado muchas líneas rojas en al ataque personal». Pedro Sánchez vinculó este jueves en el Senado los procesos judiciales en los que ... están imputados su mujer y su hermano con una campaña de la «oposición» ante la «buena marcha del país», tanto en lo económico como en lo político con una situación en «vías de solucionar el conflicto territorial». Es más, relacionó las causas que afectan a «mi persona y a mi familia» con el lawfare. «Hay una minoría minoritaria de jueces que hace política con las causas judiciales», denunció en referencia a los procesos abiertos por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid contra Begoña Gómez y la instructora Beatriz Biedma en Badajoz contra David Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  7. 7 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  8. 8 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»