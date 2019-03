El PP ve en Sánchez un riesgo mayor que el de Zapatero Casado acusa en León al expresidente socialista de haber empobrecido el mundo rural R. C. Lunes, 1 abril 2019, 00:38

madrid. José Luis Rodríguez Zapatero fue, indirectamente, uno de los grandes protagonistas del acto de precampaña de Pablo Casado protagonizado este domingo en León, ciudad en la que se crió el expresidente socialista. Su nombre salió en reiteradas ocasiones durante el discurso de los diferentes cargos del PP que participaron en el acto, incluso superando en críticas al hoy Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Si bien, fue Pablo Casado el que más contundente se mostró hacia Zapatero. El candidato del PP a la Moncloa cargó contra lo que definió una nefasta política en materia económica del Gobierno Zapatero. También acusó al exlíder socialista de congelar las pensiones y abocar a España a un rescate que «el PP pudo evitar».

Fiel a su ataque frontal al PSOE, el líder del PP criticó la política agraria de los socialistas en el pasado. «Parece ser que al señor Zapatero y a la señora Espinosa no les gustaba pasar la noche fuera y su Falcon no aterrizaba de noche». Así que, continuó Casado, «a mitad de la negociación de la PAC -Política Agraria Común de la UE)- se iban y la ganaban los países que no querían que viniesen los fondos para España». El candidato del PP no ahorró críticas hacia el presidente del Gobierno socialista entre los años 2004 y 2011, pero, auguró, Sánchez aún sería peor que su predecesor, con el que por otra parte no mantiene estrechas relaciones. «Vamos a hacer una gran España que se empequeñece cuando gobierna la izquierda. Pido vuestra ayuda y me pongo a vuestro servicio. Salimos a ganar, vamos a gobernar para recuperar la ilusión de este país que falta hace», dijo Casado. Serán los votos de las provincias menos pobladas los que podrían decidir la composición del futuro Gobierno.