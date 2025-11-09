Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»

El presidente del Gobierno confía en la justicia en los causas abiertas contra su mujer y su hermano e insiste en que la verdad «acabará imponiéndose»

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:14

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz, por presunta revelación de ... secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

