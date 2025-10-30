Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez en la comisión del Senado este jueves Chema Moya/Efe

Sánchez reconoce el cobro en sobres pero defiende la «financiación absolutamente legal» del PSOE

El presidente esquiva, hasta el momento, las cuestiones judiciales más espinosas como los «pagos sin documentar» o el abono con billetes de alta denominación

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:34

Comenta

A la novena fue la vencida. Pedro Sánchez, después de nueve preguntas de la senadora de UPN María Caballero, acabó reconociendo este jueves en el ... Senado haber cobrado en metálico del PSOE. Aunque poco más, porque no aclaró ni qué cantidad ni cuántas veces y, sobre todo, hasta cuando recibió sobres con dinero de Ferraz como abono de sus gastos, una práctica que el partido asegura que abolió en 2021, pero que habría continuado hasta hace al menos unos meses, según la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 Colapso en la A-7 con trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral por la avería de un camión
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez reconoce el cobro en sobres pero defiende la «financiación absolutamente legal» del PSOE

Sánchez reconoce el cobro en sobres pero defiende la «financiación absolutamente legal» del PSOE