Sánchez recibirá a Zelenski en plena intensificación de los ataques rusos

Volodímir Zelenski viajará a España en los próximos días para mantener un encuentro con Pedro Sánchez en un momento crucial para Ucrania, tras unas semanas ... en las que Rusia ha intensificado los ataques sobre el país. Esta será su segunda visita tras la realizada en mayo del pasado año, cuando el Gobierno firmó con él un acuerdo bilateral de seguridad y defensa con una vigencia de diez años, que incluía el desembolso, en 2024, de 1.000 millones de euros para que el ejército ucraniano reforzara sus capacidades militares, incluidas sus defensas aéreas.

El pasado 23 de octubre, Sánchez comprometió la participación de España en el mecanismo PURL, la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania puesta en marcha por la OTAN para que los países aliados adquieran conjuntamente el equipamiento que Ucrania necesita para hacer frente a Vladímir Putin, fundamentalmente armamento estadounidense que Donald Trump se ha negado a suministrarle gratuitamente como hizo la anterior Administración del demócrata Joe Biden.

Zelenski ya tenía previsto volver a España hace unos meses pero su viaje tuvo que ser pospuesto con motivo del funeral del Papa Francisco. En su primera visita fue recibido por el Rey. Ahora, en el viaje previsto en las próximas dos semanas, pero sobre el que el Ejecutivo no facilita fechas exactas por razones de seguridad, visitará el Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica de Picasso, una obra que mencionó en la intervención por videoconferencia que realizó ante el Congreso en abril de 2022, en la que apeló al sufrimiento de la guerra civil para pedir la solidaridad del pueblo español y mayores sanciones contra Rusia.