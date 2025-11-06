Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez y Volodimir Zelenski conversan durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas el pasado 6 de marzo EFE

Sánchez recibirá a Zelenski en plena intensificación de los ataques rusos

España se ha comprometido a comprar armamento militar a Estados Unidos para Ucrania

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:48

Volodímir Zelenski viajará a España en los próximos días para mantener un encuentro con Pedro Sánchez en un momento crucial para Ucrania, tras unas semanas ... en las que Rusia ha intensificado los ataques sobre el país. Esta será su segunda visita tras la realizada en mayo del pasado año, cuando el Gobierno firmó con él un acuerdo bilateral de seguridad y defensa con una vigencia de diez años, que incluía el desembolso, en 2024, de 1.000 millones de euros para que el ejército ucraniano reforzara sus capacidades militares, incluidas sus defensas aéreas.

