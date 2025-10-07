Sánchez pide «no tapar ni silenciar la corrupción» en medio de la ola de causas judiciales que le salpican
Presume del compromiso de su Ejecutivo con el buen gobierno y la transparencia
Koldo Domínguez
Martes, 7 de octubre 2025, 16:19
En un contexto en el que los casos de presunta corrupción asedian al PSOE y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha aprovechado ... su intervención en la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto que se celebra en Vitoria para reivindicar el trabajo que su Ejecutivo y él mismo está realizando en materia de buenas prácticas. Ante los representantes de decenas de países presentes en estas jornadas, Sánchez ha reclamado «tolerancia cero» con la corrupción, a la que hay que «responder con valentía». «Nada de taparla ni silenciarla como hacen algunos», ha afirmado desde la tribuna sin concretar a quién se refería.
Además, Sánchez ha afirmado que el Gobierno va a renovar su portal de transparencia y la plataforma de contratación del sector público para «detectar posibles fraudes» y mejorar en el control en las adjudicaciones. No obstante, el también secretario general del PSOE ha señalado que la lucha contra la corrupción también es una responsabilidad de los «grupos parlamentarios» y del «sector privado», en cuanto a su relación con las administraciones públicas. «Va a ser una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente, bajo la premisa del derecho a saber, del derecho a entender, del derecho a participar», ha manifestado.
Según ha subrayado, «gracias a ella, cualquier ciudadano y ciudadana podrá consultar de forma sencilla, también actualizada, las agendas de los altos cargos, los viajes oficiales, y las cuentas públicas de todas las entidades públicas».
«Ello va a implicar una transformación profunda de lo que hoy es la plataforma de contratación del sector público. Va a suponer la plena incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos en este campo», ha subrayado.
A su juicio, esto implicará una «transformación profunda de la contratación del sector público».
