Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez a su llegada este domingo a la cumbre del G-20. Efe

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos para dejar claro que mantiene su defensa sobre la inocencia de Álvaro García Ortiz aunque «acata la sentencia». «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20 y antes de poner rumbo a Angola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  2. 2 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  4. 4 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  8. 8 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto