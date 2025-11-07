Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez, este viernes, en la cumbre de líderes COP30 que se celebra en Belem (Brasil).

Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en Valencia

El presidente del Gobierno asegura tomarse «en serio» las advertencias de Junts pero defiende que es preciso «perseverar» en el diálogo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Pedro Sánchez insiste en desoír la advertencia de Junts de que ya ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. El presidente del Gobierno aseguró ... este viernes desde Belém (Brasil), donde asiste a la cumbre de líderes de la COP30, que sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura en 2027 y pidió a todos sus socios de investidura mantener abierto el diálogo . «Me tomo muy en serio lo que dicen pero creo que merece la pena perseverar y los resultados están ahí», defendió. «España vive «uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años».

