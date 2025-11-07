Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en Valencia

Pedro Sánchez insiste en desoír la advertencia de Junts de que ya ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. El presidente del Gobierno aseguró ... este viernes desde Belém (Brasil), donde asiste a la cumbre de líderes de la COP30, que sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura en 2027 y pidió a todos sus socios de investidura mantener abierto el diálogo . «Me tomo muy en serio lo que dicen pero creo que merece la pena perseverar y los resultados están ahí», defendió. «España vive «uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años».

La portavoz parlamentaria del partido que lidera Carles Puigdemont. Míriam Nogueras, reiteró este viernes que su formación no va de farol cuando dice que el Ejecutivo no podrá contar ya con los votos de sus siete diputados y que su posición es ya definitiva, no 'ultimatum' que no se ejecutará si los socialistas cumplen los acuerdos pendientes. Pero Sánchez y los suyos se niegan a aceptar el divorcio. Una actitud que contrasta con lo que, en cambio, reclaman para la Comunidad Valenciana tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón.

En línea con lo que ya planteó el mismo lunes la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y lo que, desde la mesa del Consejo de ministros, esgrimió la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, Sánchez alegó que lo que pide "una amplia mayoría de la ciudadanía" no es presentar a un nuevo candidato a la investidura sino disolver Les Corts y convocar comicios autonómicos para «romper", dijo, la "mayoría negacionista» que representan PP y Vox, a la que culpó de la pérdida de 229 vidas en la dana del 29 de octubre de 2024.

"El problema no ha sido únicamente el expresidente Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos de la emergencia climática", adujo. "Por tanto, creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y a lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana», insistió.