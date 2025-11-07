Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Mazón, el pasado lunes JL Bort

Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

La fórmula se utiliza en la inmensa mayoría de ocasiones cuando se produce la salida del cargo de un alto responsable

JC. Ferriol Moya

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:54

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este viernes el cese de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, ... después de que el lunes anunciara su dimisión en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, un año después de la dana que sacudió a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

