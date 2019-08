Sánchez disfruta del sosiego de un PSOE domesticado en 2017 :: Óscar del Pozo / AFP El líder socialista no tuvo contemplaciones tras su victoria contra Susana Díaz y construyó un partido con menos contrapesos internos PAULA DE LAS HERAS Domingo, 4 agosto 2019, 00:02

Madrid. Nadie, o apenas nadie, dijo nada en la ejecutiva del PSOE cuando, un día antes de asistir a una reunión que entonces se esperaba determinante con Pablo Iglesias, Pedro Sánchez dijo que no era posible aceptar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos por sus diferencias insalvables en cuestiones de Estado. Y no es que entre los asistentes no hubiera vértigo a una repetición electoral. Tampoco nadie, o apenas nadie, levantó la voz cuando tres días después anunció, en contra de lo trasladado solemnemente al órgano de dirección del partido, que daría cabida en su Consejo de Ministros a miembros de la formación izquierdista. Y no es que a todos les entusiasmara la idea; ni mucho menos.

En el PSOE posterior a las primarias de 2017, las que el hoy presidente en funciones ganó contra Susana Díaz y contra todos aquellos que tenían una concepción más clásica del funcionamiento del partido, no hay disidentes. Sánchez no dejó prácticamente espacio ni en la ejecutiva ni en el Comité Federal (al que, además, rebajó competencias) para sus opositores. Tampoco cuando le llegó el momento de formar Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy a mediados 2018, se esforzó, como sus predecesores, por buscar equilibrios o dar cabida a propuestas de líderes territoriales. Hizo y deshizo a su antojo.

Con lo que tuvo que tragar por un tiempo el secretario general de los socialistas fue con un grupo parlamentario que no podía controlar cien por cien porque había sido producto de otra época; esa en la que él era aún un líder de prestado, un hombre con ambición en el que Díaz, responsable de su ascenso en las primarias de 2014, sólo veía a un muñeco de trapo rebelde al que siempre intentó marcar el paso. Ahora las cosas son distintas. En marzo, cuando tocaba elaborar las listas al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo hizo una criba de antiguos críticos y se garantizó un grupo a su medida.

Los barones han perdido la capacidad que tenían antaño para ejercer como contrapoder. Porque aún tienen fresca la estocada de la militancia en 2017; porque, aunque en algunos casos tengan poder institucional, el de Sánchez es todavía mayor y porque los estatutos aprobados ya bajo su mandato les restaron capacidad de maniobra. Los mismos que en 2014 clamaban contra el 'gobierno Frankenstein' aceptaron sin más en 2018 que el líder del PSOE se aupara en Podemos, Esquerra, el PDeCat o Bildu no para gobernar durante casi un año tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Y en este tiempo sólo se les ha oído elevar la voz cuando, a pocos meses de los comicios en los que ellos mismos se jugaban el puesto, el Gobierno aceptó la figura de un relator en las negociaciones con la Generalitat.