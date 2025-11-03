Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' Efe

Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

El mismo día han citado también a Montero, a Ribera, a Robles, a Marlaska y a Bernabé

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:07

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

