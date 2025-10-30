Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

"No me consta": Sánchez evita mojarse sobre la 'fontanera' o las gestiones de Zapatero en Venezuela

El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

Comenta

«¿Organizó la señora Leire Díez algún tipo de encargo para el Partido Socialista?», le preguntó directamente el senador Gorka Elejabarrieta, de Bildu, a Pedro ... Sánchez, sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue, ni mucho menos taxativa: «Mire señoría, que me conste a mí, desde luego que no». «Que me conste a mí», repitió Sánchez, «desde luego que no».

