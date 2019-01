Sánchez ataca a los «voxonaros» de PP y Cs y avisa que gobernará hasta 2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el primer gran acto del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona. / AFP El Presidente del Gobierno pide sentido común y de Estado a los independentistas en Barcelona y que pasen del «monólogo al diálogo» CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 12 enero 2019, 14:49

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hoy a Barcelona para arropar al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, y para defender las Cuentas socialistas.

Su estrategia pasa por dos vías. Por un lado, presentar las cuentas como «imposibles» de «no aprobar», según ha dicho Miquel Iceta en su intervención. «No se puede pedir más recursos para la Generalitat y luego decir no a los Presupuestos», según el primer secretario del PSC. Y luego, Sanchez se ofrece como el único que puede frenar el «trifachito», en palabras de Iceta. «Que no vuelvan», ha apuntado.

El presidente del Gobierno ha atacado con contundencia el pacto alcanzado por las tres fuerzas conservadoras en Andalucía, que a su juicio tienen por objetivo la «involución» de los derechos en España. Los «voxonaros» los ha calificado, haciendo un juego de palabras entre la fuerza que encabeza Santiago Abascal y el nuevo presidente ultra de Brasil. «El futuro nunca puede estar dominado por quienes están anclados al pasado», ha asegurado citando al excanciller Willy Brandt. Y a los «casados y Riveras que piden elecciones», les ha espetado que «esperen sentados» porque su propósito es gobernar hasta 2020.

«Pido a todas las fuerzas políticas que aprueben los Presupuestos porque permiten avanzar a Cataluña y a España», ha señalado. 24 horas después de presentar las Cuentas para las que necesita el apoyo de las fuerzas secesionistas (ERC y PDeCAT), se esperaba que el dirigente socialista pudiera tener algún gesto con los independentistas.

Sin embargo, les ha pedido «lealtad», «sentido común» y «sentido de Estado» y les ha advertido de que la cuestión catalana no se resuelve en dos o tres meses y les ha pedido que pasen del «monólogo al diálogo». «Lo siento», les ha dicho a los grupos secesionistas, pero no tienen la mayoría social». Y al presidente de la Generalitat le ha emplazado a que empiece a gobernar. «Cataluña necesita unirse, que la Cataluña no nacionalista se reconozca en la no nacionalista», ha dicho. Su receta es «convivencia» y ha cerrado el paso al referéndum. «¿Cuántas veces habéis votado ya los catalanes?», ha cuestionado en un acto ante 2.000 personas en el Fórum de Barcelona, que ha servido para lanzar la candidatura de Jaume Collboni y que ha supuesto el pistoletazo de salida a la precampaña de mayo.

La anécdota del mitin se ha producido casi al final, cuando uno de los asistentes, mientras hablaba Sánchez, le ha interrumpido para vociferar: «Franco al contáiner». Es lo que tienen los mitines ahora, ha dicho el presidente del Gobierno, que son «interactivos».