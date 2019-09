Sánchez admite que hay «riesgo cierto» de elecciones El líder socialista afronta la semana decisiva de la negociación con un emplazamiento a Unidas Podemos para que dé un «paso adelante» y lanza el guiño de la derogación de la reforma laboral RAMÓN GORRIARÁN M. E. ALONSO Domingo, 8 septiembre 2019, 00:12

Pedro Sánchez reconoció ayer por primera vez que, tal y como están las cosas, existe «un riesgo cierto» de que haya nuevas elecciones el 10 de noviembre. Hasta ahora, se había cuidado de admitir esa posibilidad, aunque todos quienes han hablado con él en privado en los últimos días sacaron la conclusión de que las urnas estaban más cerca que el acuerdo con Unidas Podemos. Esa fue la impresión que sacaron el presidente del PNV, el líder del PSC, y el presidente de Cantabria.

El líder socialista transformó la reunión del Consejo de Política Municipal de su partido reunido en Toledo en un mitin. Ante 800 alcaldes, concejales y cargos orgánicos llegados de toda España, el PSOE desplegó toda la fanfarria musical y el atrezo de los actos de campaña electoral. El tono de Sánchez estuvo a tono con esa puesta en escena, con arengas a los suyos y emplazamientos a Unidas Podemos para que «dé un paso al frente» y acepte sus condiciones para alcanzar un acuerdo sobre su programa de gobierno.

El líder socialista parecía querer dar la razón a las denuncias de los dirigentes morados de que las negociaciones abiertas el pasado jueves formaban parte de la operación «de marketing» electoral que han dibujado en la Moncloa (el PSOE juega un papel secundario en la estrategia de Sánchez). El jefe de los negociadores de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ratificó ayer esas sospechas en RNE porque a su entender no hay más que ver los movimientos de Sánchez y su partido de los últimos días para tener «toda la impresión de que el PSOE quiere repetir elecciones y por eso no hace más que buscar excusas» para no llegar a un pacto.

Socialistas y morados han cruzado documentos este fin de semana con la idea de verse la próximaEchenique garantiza que el PSOE no va a encontrar fisuras en el equipo negociador que capitanea

Aunque entre los socialistas no hay consenso aún, el presidente del Gobierno parece tener claro que el acuerdo con los de Pablo Iglesias no será posible y, además, el calendario se aprieta. Los plazos son más exiguos por expresa voluntad de Sánchez, que ha diseñado con su equipo -su jefe de gabinete, Iván Redondo, la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministro José Luis Ábalos y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra- una medida estrategia, cuyo resultado es que a falta de dos semanas para que venza el plazo del 23 de septiembre y evitar las urnas no hay acuerdo ni se atisba.

Las delegaciones negociadoras tenían previsto intercambiar papeles este fin de semana, y verse, es posible que mañana o el martes, para volver a intentar un acercamiento. La próxima semana es clave y, según reconocen tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, si no se cierra con un pacto es improbable que se alcance después. El 16 de septiembre sería el último día útil porque permitiría que el Rey hiciera una ronda exprés con los líderes políticos para convocar a continuación del debate de investidura en el Congreso. Más tarde no habría fechas disponibles.

Solo una oferta de último minuto de uno u otro podría evitar que haya elecciones generales el 10 de noviembre. La negociación sobre las bases actuales está condenada al fracaso, y Sánchez e Iglesias lo saben. Pero ambos están dispuestos, según aseguran en sus respectivos equipos, a tensar la cuerda hasta el final para sea el otro el que sienta el vértigo y afloje las piernas con una propuesta aceptable.

Sánchez tiene esta composición de lugar en su cabeza y en el acto de Toledo intentó arrinconar en las cuerdas a Iglesias. «Si con 151 escaños fuimos capaces de hacer lo que hicimos en doce meses, con 165 qué no podemos hacer en cuatro años», emplazó al líder de Unidas Podemos. Recordó que con los 84 diputados socialistas y los 67 morados de la pasada legislatura pactaron la subida del salario mínimo a 900 euros, medidas en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista, y sellaron un acuerdo presupuestario. Ahora, el PSOE tiene 123 y Unidas Podemos, 42, a once de la mayoría absoluta, pero suficientes, a ojos de Sánchez, para gobernar porque en sus números cuenta con el PNV, Compromís, el PRC cántabro y las ocasionales ayudas de los soberanistas. «Tenemos los votos, los escaños, el programa común y lo único que necesitamos es que Unidas Podemos dé un paso al frente», reclamó el líder socialista.

Inestabilidad

Se permitió además un guiño reclamado por los de Iglesias pero que se negaba a dar y planteó acabar con la reforma laboral de 2012 que lleva la firma de Mariano Rajoy. «Le digo a Unidas Podemos que los españoles nos vean el 10 de noviembre trabajando por derogar la reforma electoral» en vez de ir a votar. Esta medida no figura en el paquete de 370 que forman el programa de gobierno que han ofrecido al partido morado, y su ausencia, junto a otras, agrandaba las distancias entre ambas formaciones.

Pero en Unidas Podemos no están por dejarse impresionar. Su negociador en jefe volvió ayer a la carga con el Gobierno de coalición porque de no ser así puede haber investidura de Sánchez, pero lo que no habrá será una legislatura tranquila. Echenique auguró «inestabilidad» parlamentaria, y eso «no es sensato» cuando es posible evitarlo. Una forma de volver a poner sobre la mesa la amenaza de apoyar la investidura y a continuación dejar caer a Sánchez.

Además, se rebeló contra el juego de buscar fisuras dentro de su equipo, como hizo la portavoz del Gobierno el pasado viernes. Isabel Celaá apuntó que en la reunión mantenida el día anterior los negociadores de las confluencias «oyeron por primera vez» por boca del PSOE detalles de la negociación que ignoraban porque desde Podemos no se los habían dado. «¿Buscar grietas en los que llamas tus 'socios preferentes' para que acepten por la fuerza que lo propuesto hace un mes caducaba como un yogur y que te quedas con todo el gobierno como si tuvieras mayoría absoluta es negociar de buena fe?», escribió Echenique en Twitter. «Por cierto -apostilló- (las diferencias) no las van a encontrar».

A quince días de que venza el plazo para evitarla, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez avanzan con paso firme hacia la repetición electoral. El líder de Unidas Podemos continúa atrincherado en la coalición como única fórmula de entendimiento con el PSOE, mientras el socialista se aferra a su programa progresista para llegar a un acuerdo que a día de hoy no se vislumbra.

25 de julio

Investidura fallida

Unidas Podemos presenta una contrapropuesta tres horas antes de la votación de investidura. Sánchez la rechaza y no logra la confianza del Congreso. La segunda vez en tres años.

26 de julio

Vuelta a la casilla de salida

El Gobierno de coalición deja de existir para el PSOE. «Esa vía no ha funcionado, toca explorar otras», anuncia la vicepresidenta Carmen Calvo, que responsabiliza de lo ocurrido a Iglesias. También IU pide al líder morado que entierre la coalición y firme con el PSOE un acuerdo programático. El Rey comunica que dejará pasar agosto antes de citar de nuevo a los líderes.

29 de julio

Sin voluntad de pactar

La dirección de Unidas Podemos sostiene que las fallidas negociaciones no fueron más que un teatro del PSOE para poder negociar con PP y Ciudadanos. E insiste en que la única forma válida es la de un Ejecutivo de coalición, pese a que cada vez son más las voces internas que abogan por un acuerdo programático. También los Anticapitalistas defienden pactar un ambicioso paquete de medidas progresistas para toda la legislatura.

31 de julio

La complicidad de los colectivos

En una carta a la militancia, Sánchez anuncia que empezará una serie de reuniones con distintos colectivos sociales de la izquierda a los que pedirá que colaboren en la creación de un «espacio común para alcanzar un Gobierno progresista» en solitario. Una fórmula con la que pretende arrastrar a Podemos a que apoye su investidura previa firma de un acuerdo programático.

4 de agosto

Llamamiento del Rey

Felipe VI hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que traten de buscar un entendimiento que evite a los ciudadanos volver a pasar por las urnas y acabe con la situación de interinidad. «Lo mejor es encontrar una solución antes de ir a otras elecciones», asevera.

7 de agosto

Desconfianza «recíproca»

Sánchez aleja cualquier posible coalición con Iglesias. Tras despachar con el Rey en Mallorca da esa vía por cerrada porque, en su opinión, entre las dos formaciones se ha instalado una desconfianza «recíproca» y porque existen ideas «completamente distintas» de gobierno que son difíciles de conciliar.

10 de agosto

Sin prisas

El presidente inicia sus vacaciones y posterga «hasta finales de agosto o principios de septiembre» los contactos para amarrar los 176 apoyos que necesita. En su ausencia, la crisis del Open Arms tensiona más las relaciones con los morados.

20 de agosto

Iglesias mueve ficha

Podemos envía una propuesta al PSOE en la que aboga por retomar las negociaciones en el punto en el que se rompieron el 25 de julio. Los socialistas insisten en que la coalición es «inviable» e invitan a los morados a explorar otras fórmulas.

23 de agosto

Apurando los plazos

Sánchez continúa sus reuniones con colectivos y retrasa hasta septiembre los contactos políticos. Podemos le recuerda que la falta de tiempo ya impidió en julio un acuerdo que estuvo cercano.

3 de septiembre

Si no socios, aliados

El presidente en funciones ofrece a Iglesias puestos en instituciones «relevantes», pero fuera del Gobierno, y la creación de una oficina que controle el pacto.

5 de septiembre

Reunión sin avances

La primera reunión de los equipos negociadores tras la fracasada investidura constata el abismo entre las posiciones de PSOE y Podemos para pactar la investidura de Sánchez.