Rivera pide una «reunión de Estado» para consensuar la respuesta a la tensión en Cataluña Defiende que la decisión de aplicar medidas excepcionales no debe tomarla el Gobierno «en solitario y en funciones» M. E. ALONSO Jueves, 3 octubre 2019, 00:49

madrid. Albert Rivera volvió ayer a reclamar una «reunión de Estado» a Pedro Sánchez para acordar una respuesta conjunta ante la amenaza del independentismo de no acatar la inminente sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Aunque el Gobierno confía en que los acontecimientos en Cataluña no lleguen a desbordarse, en Moncloa se preparan ya para cualquier escenario. El propio Sánchez adelantó este martes que la interinidad del Gobierno no impediría que se activen medidas excepcionales de darse las circunstancias necesarias, que aún no existen.

Una decisión que, en opinión de Rivera, no puede ni debe tomar el Ejecutivo «en solitario y estando en funciones». Como ya le planteó el presidente de Ciudadanos al líder del PSOE en sus condiciones para desbloquear la investidura, la respuesta a la crisis soberanista debe planificarse y consensuarse con la oposición. «Lo que pase en Cataluña debe de venir para bien o para mal de la mano del acuerdo, del consenso y del diálogo», insistió Rivera antes de reunirse en la Asamblea de Madrid con sus diputados autonómicos.

En ese encuentro, el dirigente liberal pedirá a Sánchez que «rectifique» y respalde la moción de censura que Ciudadanos ha registrado contra Quim Torra en el Parlamento catalán. Un órdago con poco recorrido político por la falta de socios para descabalgar al presidente de la Generalitat. Sólo el PP votará a favor en un pleno que se celebrará el próximo lunes. «No puedo entender, no lo comprendo. Estoy seguro de que a muchos votantes socialistas les gustaría que Sánchez apoyara la moción», insistió Rivera, que volvió a exigirle al PSC un paso al frente con el bloque constitucionalista.

Para el presidente de Ciudadanos este movimiento puede ser el «embrión» para que después, si hace falta, juntos apliquen «la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional o lo que haga falta». En una comparecencia sin preguntas, Rivera acusó al presidente en funciones de estar «al lado de Torra» y de haberse equivocado de «aliados». «Mientras Sánchez esté frente a Ciudadanos es imposible recuperar el diálogo», aseveró el catalán, que volvió a tender la mano al líder socialista para mantener ese encuentro en el que podrían estar el resto de los partidos constitucionalistas.