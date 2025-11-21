Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI este viernes durante su discurso en el Palacio Real. Efe

El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

Felipe VI destaca que la Transición «fue un proceso revolucionario» y defiende la Constitución de 1978 como pilar de un «sistema democrático plural y estable»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

Felipe VI aprovechó el cincuenta aniversario de la instauración de la monarquía en España tras la dictadura para subrayar la firme voluntad de la Corona, ... representada por su padre Juan Carlos I, el gran ausente este viernes en el Palacio Real, «a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia». El Rey quiso poner en valor el papel activo y «vertebrador» de la institución que «integró» a todos los españoles en un momento determinante y convocó a actuar con «generosidad», «altura de miras» y la voluntad de alcanzar un «efectivo consenso de concordia nacional». «Supo acompañar, con sentido de Estado y compromiso con el bien común, las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica», señaló en presencia de la princesa de Asturias, símbolo de la continuidad monárquica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  8. 8

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España